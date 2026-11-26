Índico, un local gastronómico ubicado en el km 21 de la avenida Giannattasio en Lagomar (Ciudad de la Costa), sufrió pérdidas totales tras un incendio ocurrido en la madrugada de este miércoles.

"El incendio se llevó todo. Hoy les pedimos ayuda para volver a levantar este sueño", publicaron desde las redes sociales de la icónica pizzería y bar. En las imágenes se puede ver que el fuego arrasó con las estructuras y también con la mercadería.

Pedido de colaboración para reconstruir Índico en Lagomar

Desde Índico informaron que el local gastronómico es un proyecto familiar y solicitan colaboración para poder retomar sus actividades, aunque sea a través de delivery hasta que puedan reconstruir el espacio.

"A quienes tengan para prestar o donar freezers, heladeras, hornos, fritadoras, utensilios, material de construcción, por favor contáctenos", piden a vecinos y clientes. Este jueves, sobre las 9:30, fue colocada una volqueta en la entrada de la pizzería y desde el local también agradecen la colaboración para limpiar por completo el espacio.

Incendio de Índico Pizzabar Foto: Instagram/Índico

El teléfono para poder hacer llegar colaboraciones es el 093881069 y también se pueden hacer donativos a través de OCA Blue cuenta 2886696, a nombre de Mateo Debonito.