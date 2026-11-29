Un policía perteneciente a la Guarda Republicana repelió durante la madrugada de este domingo un intento de rapiña que tuvo lugar en Ruta 102 y Avendia Belloni, en el barrio Puntas de Manga de Montevideo.

Según informó la Jefatura de Policía departamental en un comunicado, el hecho ocurrió sobre las 05:40, cuando dos individuos que se trasladaban en una moto intentaron robar el vehículo del funcionario.

Como consecuencia del altercado, uno de los asaltantes -que aún no fue identificado- falleció en el lugar, mientras que un joven de 16 años resultó herido de arma de fuego.

El policía, que es un cabo de 39 años y estaba vestido de particular, circulaba en su motocicleta cuando fue interceptado por los dos individuos. De acuerdo a sus declaraciones, uno de los rapiñeros lo amenazó con un revolver y demandó que entregara el vehículo.

Frente a la amenaza, el funcionario se detuvo y repelió el intento de rapiña con su arma de reglamento, una pistola Glock. Posteriormente y tras llamar al 911, los efectivos que concurrieron al lugar analizaron la escena y ubicaron un revólver calibre .22 que había sido utilizado por los rapiñeros, junto a dos vainas calibre 9 milímetros y un casco.

Cruce de Ruta 102 y Avenida Belloni. Foto: captura Google Maps.

Estado de salud del joven de 16 años y pericias en la escena

El joven de 16 años ingresó a la policlínica de Capitan Tula y se le diagnosticó una herida de arma de fuego en su espalda. Su cuadro reviste gravedad. Luego fue trasladado al Hospital Pasteur donde se encuentra a la espera de una posible intervención quirúrgica.

En el lugar del hecho trabajaron efectivos de la Zona Operacional III y del Departamento de Homicidios con supervisión de autoridades policiales del departamento.

Por su parte, la Fiscalía de Homicidios de 3er Turno ordenó la intervención de Policía Científica para el análisis de cámaras de videovigilancia y relevamiento de la escena.