Buscan a Katia Correa, joven de 26 años desaparecida: Jefatura de Río Negro pide colaboración

La joven, que residía en Montevideo hace aproximadamente un mes, había estado internada en un Hogar Beraca por tratamiento de adicciones y luego pasó a un refugio del Plan Mides.

El País
El País
27/03/2026, 13:08
Katia Lorenza Correa Leon
Katia Lorenza Correa Leon<br/>
Foto: Ministerio del Interior

La Jefatura de Policía de Río Negro informó este martes sobre la ausencia de una mujer de 26 años, cuya desaparición fue denunciada por su madre.

Katia Lorenza Correa Leon residía en Montevideo hace aproximadamente un mes, donde había estado internada en Hogar Beraca por tratamiento de adicciones, para posteriormente pasar a refugios del Plan Mides.

Katia Lorenza Correa Leon
Katia Lorenza Correa Leon
Foto: Ministerio del Interior.

Su madre sostuvo ante las autoridades policiales que mantenía contacto diario con ella, el cual se interrumpió "hace un tiempo prolongado" y desconoce su paradero actual, de acuerdo al comunicado.

Búsqueda intensa en Playa Los Cilindros de Montevideo: un hombre desapareció tras caer de una moto de agua

La Policía aportó información sobre las características físicas de Katia Correa para dar con su paradero: estatura aproximada 1,65, complexión robusta, cabello largo teñido rubio, tez clara y ojos claros verdosos.

Autoridades solicitan que ante cualquier información, se contacte con la dependencia policial más cercana o a través del 911.

