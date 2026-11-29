Un hombre de 37 años fue asesinado el pasado sábado tras ser víctima de un ataque a balazos en la ciudad de Bella Unión, en el departamento de Artigas.

Según informó la Jefatura de Policía en un comunicado, la agresión ocurrió sobre las 22:35 cuando la víctima se encontraba en su domicilio ubicado en la calle Bohanes.

De acuerdo a información con la que cuentan las autoridades, dos individuos que se trasladaban en una moto de color oscuro llegaron al lugar y realizaron varios disparos contra el hombre que estaba ubicado en el frente de su casa. Posteriormente, los agresores se fugaron hacia la ruta 3.

Calle Bohanes, en la ciudad de Bella Unión, Artigas. Foto: captura Google Maps.

Relevamiento de cámaras y búsqueda policial en Artigas

En la escena del crimen trabajaron bajo dirección de Fiscalía efectivos policiales, así como personal de Policía Científica y de la jefatura departamental.

Además, se relevaron cámaras seguridad y las autoridades recorrieron varios barrios de la ciudad en búsqueda de los atacantes, hasta el momento sin resultados.