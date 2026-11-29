Asesinaron a balazos a un hombre de 37 años que se encontraba frente a su casa en Bella Unión
Dos agresores que se trasladaban en una moto dispararon en la calle Bohanes y huyeron hacia ruta 3; intervino Fiscalía y Policía Científica sin detenidos hasta el momento.
Un hombre de 37 años fue asesinado el pasado sábado tras ser víctima de un ataque a balazos en la ciudad de Bella Unión, en el departamento de Artigas.
Según informó la Jefatura de Policía en un comunicado, la agresión ocurrió sobre las 22:35 cuando la víctima se encontraba en su domicilio ubicado en la calle Bohanes.
De acuerdo a información con la que cuentan las autoridades, dos individuos que se trasladaban en una moto de color oscuro llegaron al lugar y realizaron varios disparos contra el hombre que estaba ubicado en el frente de su casa. Posteriormente, los agresores se fugaron hacia la ruta 3.
Relevamiento de cámaras y búsqueda policial en Artigas
En la escena del crimen trabajaron bajo dirección de Fiscalía efectivos policiales, así como personal de Policía Científica y de la jefatura departamental.
Además, se relevaron cámaras seguridad y las autoridades recorrieron varios barrios de la ciudad en búsqueda de los atacantes, hasta el momento sin resultados.
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