Adolescente responsable del asesinato a puñaladas de un hombre en Ciudad Vieja irá al Inisa por cinco años

Fiscalía informó este lunes en un comunicado que se responsabilizó como autor de una "infracción gravísima tipificada como un delito especialmente agravado por la premeditación", a un adolescente de 17 años que, durante la madrugada del pasado jueves, asesinó a puñaladas a un hombre en Ciudad Vieja.

Tal como informara El País, por cámaras de seguridad se vio que cuatro hombres (uno de ellos el menor de edad) bajaron de un auto en Ituzaingó y la rambla 25 de Agosto y agredieron a la víctima, según el parte oficial de la Jefatura de Policía de Montevideo.

El hombre quedó inconsciente en el lugar y fue trasladado al Hospital Maciel, donde en principio le dieron un diagnóstico de heridas de gravedad en la parte derecha del pecho. Posteriormente los médicos informaron su fallecimiento.

Mientras la Policía Científica concurría al lugar para relevar indicios, se ubicó al auto que aparecía en cámaras de seguridad y se detuvo a dos involucrados en el crimen: un joven de 27 años con antecedentes penales y otro de 20 sin antecedentes.

Edificio de la Fiscalía General de la Nación en Ciudad Vieja (Montevideo). Foto: Estefanía Leal

Con respecto a estos dos mayores de edad, ambos fueron imputados por la Fiscalía Especializada de Homicidios de 2do. turno como presuntos coautores de un delito de homicidio. Se les impuso prisión preventiva por 90 días mientras continúa la investigación.

En lo que respecta al menor, la Justicia de Adolescentes determinó que sea privado de libertad en un hogar el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por un período de cinco años.

En lo que respecta al cuarto involucrado, el mismo está con orden de detención, informaron fuentes de Fiscalía a El País.