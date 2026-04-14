Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Policiales

Adolescente responsable del asesinato a puñaladas de un hombre en Ciudad Vieja irá al Inisa por cinco años

Dos adultos que participaron en el crimen y que fueron identificados por la Policía, deberán cumplir prisión preventiva por un lapso de 90 días.

El País
El País
14/04/2026, 18:44
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Ituzaingó esquina Rambla 25 de Agosto, donde hubo un homicidio este jueves 9 de abril de 2026.
Ituzaingó esquina Rambla 25 de Agosto, donde hubo un homicidio el jueves 9 de abril de 2026.
Foto: Google Maps

Fiscalía informó este lunes en un comunicado que se responsabilizó como autor de una "infracción gravísima tipificada como un delito especialmente agravado por la premeditación", a un adolescente de 17 años que, durante la madrugada del pasado jueves, asesinó a puñaladas a un hombre en Ciudad Vieja.

Tal como informara El País, por cámaras de seguridad se vio que cuatro hombres (uno de ellos el menor de edad) bajaron de un auto en Ituzaingó y la rambla 25 de Agosto y agredieron a la víctima, según el parte oficial de la Jefatura de Policía de Montevideo.

El hombre quedó inconsciente en el lugar y fue trasladado al Hospital Maciel, donde en principio le dieron un diagnóstico de heridas de gravedad en la parte derecha del pecho. Posteriormente los médicos informaron su fallecimiento.

Policía disparó a paciente psiquiátrico, este murió y familia denuncia abuso; juez rechazó imputar al agente

Mientras la Policía Científica concurría al lugar para relevar indicios, se ubicó al auto que aparecía en cámaras de seguridad y se detuvo a dos involucrados en el crimen: un joven de 27 años con antecedentes penales y otro de 20 sin antecedentes.

Edificio de la Fiscalía General de la Nación en Ciudad Vieja (Montevideo)
Edificio de la Fiscalía General de la Nación en Ciudad Vieja (Montevideo).
Foto: Estefanía Leal

Con respecto a estos dos mayores de edad, ambos fueron imputados por la Fiscalía Especializada de Homicidios de 2do. turno como presuntos coautores de un delito de homicidio. Se les impuso prisión preventiva por 90 días mientras continúa la investigación.

En lo que respecta al menor, la Justicia de Adolescentes determinó que sea privado de libertad en un hogar el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por un período de cinco años.

En lo que respecta al cuarto involucrado, el mismo está con orden de detención, informaron fuentes de Fiscalía a El País.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

adolescenteCiudad Vieja

Te puede interesar