Más de 120 militares tuvieron intentos o ideas suicidas en 2026; Defensa refuerza medidas de prevención

En lo que va de 2026, 125 militares tuvieron intentos o ideaciones suicidas, según datos de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas a los que tuvo acceso El País.

La cantidad de este tipo de situaciones han bajado en los últimos años. En 2024, fueron 180, y en 2025, 144, en un universo de 26.000 integrantes del Ejército, la Armada, la Fuerza Área y el Ministerio de Defensa.

Tomando en cuenta el personal en actividad de las tres ramas, en 2024 hubo 14 suicidios consumados, en 2025, 6, y en lo que va de este año, tres.

Pese a la baja en alguno de los números, las autoridades de las Fuerzas Armadas consultadas por El País, siguen con inquietud las cifras. Ante ello, se viene aumentando en los últimos dos años la cantidad de horas de psiquiatras y psicólogos a disposición de los usuarios del servicio de sanidad.

Subalternos

El abogado Ignacio Barlocci, psicólogo y exmilitar que viene estudiando el tema del suicidio entre el personal castrense, dijo a El País que las Fuerzas Armadas “no escapan a la realidad de un país” que tiene una tasa de autoeliminación de 19,16 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas para América Latina y el Caribe.

Sin embargo, Barlocci entiende que la profesión militar tiene algunas características que generan más “stress” y la vuelven más vulnerable a los suicidios.

Por ejemplo, el personal de las Fuerzas Armadas puede estar en ocasiones una semana de corrido realizando maniobras, en una embarcación vigilando pesca ilegal o en un perímetro de un cárcel; hacen trabajo nocturno y pueden trabajar incluso durante las fiestas tradiciones de año nuevo.

Además, Barlocci apunta que los sueldos están entre los más bajos del Estado y los efectivos tienen escasas posibilidades de tener otro trabajo en simultáneo, por la cantidad de horas que les insume la vida militar. Esto hace que el stress y por ende los suicidios repercutan con más intensidad en el personal subalterno, de los escalafones más bajos.

Un pedido de acceso a la información pública realizado por Barlocci para un trabajo académico sobre la vida militar, muestra ese fenómeno.

Sólo en el Ejército, hubo 6 suicidios consumados entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, todos ellos hombres. Cinco ocurrieron entre el personal subalterno mientras uno entre los oficiales.

Los intentos de autoeliminación en el Ejército en el período 2025-2026 también se concentraron entre el personal subalterno. De los 23 casos, sólo 2 involucraron a oficiales;17 fueron hombres y tres, mujeres.

Además, de ese total hubo una persona que intentó suicidarse estando en misión oficial en el extranjero.

La Armada Nacional, por su parte, atendió durante 2024 y 2025 a nueve tripulantes por intentos de autoeliminación. Los casos aumentaron de dos en 2024 a siete en 2025.

Los nueve episodios ocurrieron en jurisdicción uruguaya. En todos los casos se trató de personal subalterno: dos tripulantes en 2024 y siete durante 2025.

Armas y arrestos

Si bien los protocolos indican que ante un caso de ideación o intento de autoeliminación se le quita el arma a la persona, la mitad de los suicidios cometidos en el Ejército entre el 1° de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025, ocurrieron con las armas reglamentarias, de acuerdo a la información a la que accedió Barlocci.

El abogado entiende que los protocolos son correctos. Sin embargo, apunta a que los integrantes del Ejército terminan perdiendo dinero si se les quita el arma, porque no pueden tener un ingreso extra haciendo tareas de custodia en cárceles para las que necesitan estar armados. El abogado entiende que si se le va a quitar el arma, los soldados deberían recibir un subsidio. “De lo contrario el militar no dice nada, porque sabe que pierde ingresos”, apunta.

Por otro lado, en el período 2025-2026, un miembro del Ejército intentó quitarse la vida estando en una situación de arresto. Barlocci entiende que estas detenciones pueden ser también un factor que desencadene intentos de autoeliminación. “Si tú estás en una situación de estrés, te sancionan ocho días, tenés un trabajo de baja remuneración, se van sumando múltiples causas para los intentos de autoeliminación”, aseguró.

El abogado recuerda que un fallo de la Suprema Corte de Justicia concluyó que los arrestos en las Fuerzas Armadas son inconstitucionales porque contravienen el artículo 15 de la carta magna que establece que nadie puede ser privado de su libertad si no es por un juez civil. El fallo sólo abarcó al personal superior. “El personal subalterno quizás no tiene los recursos económicos como para poder ir a plantear la inconstitucionalidad de su arresto”, señaló.

Refuerzo

En medio de este panorama, en 2025 el Ministerio de Defensa fortaleció el área de salud mental mediante la contratación de psiquiatras y psicólogos independientes y empresas del rubro.

Hasta ese año, había 111 psicólogos y psiquiatras para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Entre julio de 2025 y junio de 2026 hubo un refuerzo de 3123 horas de atención tanto en psicólogos como psiquiatras. Para mediados de 2027, se llegaría a un aumento de 7.000 horas de atención con estos profesionales lo que implicaría un aumento de 101% con respecto a 2025.

Los nuevos profesionales se encuentran repartidos entre el Hospital Militar y los centros de atención periférica de esa institución. De esos hay nueve en el Interior y siete en el área metropolitana.

El Servicio de Sanidad Militar atiende a personal combatiente y retirado y sus familias. lo que totaliza 135.000 personas. Cada fuerza, sin embargo, tiene su propio servicio sanitario.

Por otro lado, desde 2020 los test psicológicos previos son obligatorios para el ingreso a las Fuerzas Armadas. La resolución se tomó luego de que ese año un infante de marina al que se le detectaron patologías psiquiátricas matara a tres compañeros en un puesto de guardia a los pies de la Fortaleza del Cerro.

Sin embargo, Barlocci señala que en batallones del Ejército del Interior, un médico general o una enfermera se encarga de hacer una evaluación psico física, cuando esa tarea debería estar a cargo de un psicólogo. Además, el abogado señaló que el tipo de tests que se realizan en algunas unidades del Ejército no es suficiente para determinar si la persona es compatible con el cargo o tiene problemas de salud mental. El abogado hizo una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos para que el Ministerio de Defensa realice ajustes en las evaluaciones psicolaborales.