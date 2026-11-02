Uruguayo que vive en El Salvador vino de visita, fue confundido con un estafador y resultó detenido

El abogado Ignacio Durán representó recientemente a un hombre que resultó detenido por la Policía por error tras haber sido confundido por un estafador que engañó a una mujer para robarle un reloj Rolex. El hombre-que es un uruguayo que vive en El Salvador- permaneció varias horas detenido hasta que fue liberado.

Según informó Montevideo Portal y confirmó El País con el abogado Ignacio Durán, el hecho tuvo lugar en horas del pasado viernes. El jurista subrayó que su defendido vino a Uruguay para participar de una fiesta de 15 años. Relató que también llegó al país acompañado de su hija.

Durán señaló que el hombre estaba alojado en un hotel ubicado en la zona de Tres Cruces, cuando por la tarde del viernes, le golpean la puerta de su habitación "de manera bastante intempestiva". Puntualizó que fue la hija quien abrió la puerta y que su cliente en ese momento se estaba bañando. "La Policía en modo allanamiento le pregunta por el padre, la hija respondió que él se estaba bañando, a lo que los efectivos contestan que se lo tenían que llevar porque estafó a un señora", narró Durán.

El abogado detalló que la hija estaba descreída de la situación, y que su padre, al escuchar los gritos, sale de la habitación. Allí le dicen que se vista de manera rápida y luego fue esposado.

Durán explicó que posteriormente el hombre fue trasladado a una comisaría ubicada en la Zona Operacional II, donde estuvo detenido por más de 30 horas. "Él duerme esa noche en el calabozo, y es conducido al otro día a la fiscalía", añadió el abogado.

"Yo me logro juntar con él, y por supuesto que me niega absolutamente la situación, él no entendía por qué estaba ahí, y de hecho, por experiencia propia, pasa mucho que los clientes detenidos son muy negadores con la situación, pero con respecto a él, fue de una manera muy sincera e indignado con lo sucedido, lo que me llamó poderosamente la atención desde el inicio", acotó Durán.

El abogado reveló que previo a la audiencia las fiscales "no habían visto las imágenes ni los videos", y que solo habían tenido conversaciones telefónicas con la Policía. "Cuando abrí la carpeta [fiscal] y vi las primeras imágenes mi cara fue de asombro, pero fue mucho más de asombro la de las fiscales", aseveró.

Ignacio Durán, abogado. Foto: Estefanía Leal/El País.

"No era ni parecido"

Durán añadió que su cliente detenido "no era ni parecido" a quien perpetró la estafa. "Había una imagen que uno haciendo un esfuerzo desmedido podía decir 'tiene un corte de pelo parecido', pero con una investigación un poco más minuciosa y cuidada, más aún cuando uno tiene que pedir un allanamiento y detener a una persona, no se hubiese hecho lo que se hizo", reclamó.

Aún así, la liberación no fue inmediata, ya que se debieron solicitar videos a un restaurante en Tres Cruces donde el hombre detenido había estado. Sin embargo, Durán insistió en que hubo "errores más que evidentes", ya que la persona que realmente había cometido la estafa "no tenía ningún tatuaje en las manos", cuando su cliente porta uno en su mano "en homenaje a su hija".

"No fue una investigación hecha de forma regular, fue hecha a las apuradas", añadió Durán, quien considero que la "confusión" se puede haber generado porque el estafador real se encontraba alojado en el mismo hotel en el que su defendido fue detenido.

Fachada del edificio de la Fiscalía General de la Nación, en la esquina de Cerrito y Misiones en la Ciudad Vieja de Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Qué había informado la Jefatura de Policía de Montevideo

El pasado viernes 31, la Jefatura de Policía de Montevideo informó sobre la detención de un hombre de 50 años en el marco de una investigación por estafa bajo la modalidad del "cuento del tío". La víctima había sido una mujer de 70 años a la que le habían robado un reloj marca Rolex.

De acuerdo al parte policial, los efectivos "llevaron adelante un allanamiento en una habitación de un hotel ubicado en la calle Acevedo Díaz".

En el marco del procedimiento, se incautaron cuatro celulares, una tablet, entre otros objetos. También se confiscaron US$ 5.700 y $11.000. La dependencia policial había detallado que el entonces detenido había sido trasladado y puesto a disposición de Fiscalía. Además, carecía de antecedentes penales.