La feria judicial es una de las dos licencias anuales que tienen los jueces durante el receso de los Tribunales. Uno de los recesos, llamado "feria judicial mayor, ocurrirá entre diciembre de 2026 y enero de 2027 y el otro, denominado la "feria judicial menor", tendrá lugar a mitad del 2027.

Según resolvió la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la feria judicial comenzará el 25 de diciembre de este 2026 y culminará el 31 de enero del 2027.

Esto es "sin perjuicio de las licencias especiales dispuestas por otras normas o las que la Suprema Corte de Justicia, a su petición, estimare oportuno concederles por motivos fundados, siempre que con ello no se afectare el funcionamiento del servicio", se estableció en la ley.

Suprema Corte de Justicia. Foto: Estefanía Leal/El País.

La existencia de la feria, según indicó la SCJ, "implica un mayor aprovechamiento de los recursos y prestar un mejor servicio de justicia". "De no existir este régimen de concentración de licencia, se darían durante el transcurso del año sin una planificación u orden preestablecido para la administración, lo que requeriría una mayor cantidad de recursos humanos para seguir garantizando los servicios durante esas licencias", se explicó desde el organismo.