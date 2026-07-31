Robo con un sobretodo en una cafetería permitió desbaratar banda extranjera dedicada a fraude informático

El Departamento de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol, pudo dar con una pareja extranjera dedicada al robo de tarjetas bancarias y al fraude informático gracias a las cámaras de seguridad de una cafetería en el barrio Centro de Montevideo, informó Subrayado y confirmó El País con fuentes del Ministerio del Interior.

Las imágenes, correspondientes al pasado jueves 23 de julio sobre las 11:20 horas, muestran a un hombre chileno de 35 años y una mujer ecuatoriana de 47 ingresando al local con abrigos y valijas, simulando ser clientes.

El hombre se ubica detrás de la mesa donde compartían cuatro mujeres. Mientras conversa con la mujer que lo acompaña, usa su sobretodo para ocultar sus movimientos y tomar la cartera de una de ellas. Luego de llevársela a su mesa, los delincuentes roban del interior tarjetas de crédito y débito.

Posteriormente una mesera de la cafetería se acerca y el hombre deja la cartera junto a la silla de la víctima, simulando que se había caído al suelo. La trabajadora la levanta y se la entrega a su dueña, sin parecer percibir lo que en realidad estaba pasando.

Cámaras de seguridad de cafetería muestran a extranjeros robando tarjetas bancarias. Foto captura de video.

Durante la mayor parte del tiempo el hombre usó lentes de sol, pero por unos momentos se los quitó, dejando el rostro descubierto.

Las imágenes fueron revisadas y entregadas a la Policía luego de que la víctima llamara al local para preguntar sobre sus pertenencias.

¿Cómo fueron atrapados?

Según comunicó el Ministerio del Interior, los efectivos de Delitos Financieros identificaron a los indagados y establecieron comunicación con la Fiscalía actuante, que solicitó las órdenes de detención.

Personal policial concurrió al hotel donde se hospedaba la pareja, y allí les informaron que, pese a tener reserva por varios días, habían hecho el check out. Mediante el seguimiento de cámaras del Ministerio se estableció que ambos se trasladaron a pie hasta otro hotel, donde se registraron con un nombre falso de otro ciudadano chileno.

Esa misma noche, la mujer se retiró del lugar en un vehículo, mientras que el hombre lo hizo en otro con destino a la terminal Tres Cruces, desde donde partió hacia Rivera.

Efectivo de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional. Ministerio del Interior

Según la empresa de ómnibus, el pasaje que había comprado era hasta Tacuarembó, pero le había manifestado al guarda que pagaría la diferencia para llegar a Rivera. Por este dato, personal policial coordinó la Jefatura de Policía de Tacuarembó, que interceptó el ómnibus y detuvo al hombre. Tras registrarlo hallaron documentos chilenos a nombre de "David Morales", identidad que había utilizado para alquilar un auto.

En cuanto a la mujer, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Carrasco cuando pretendía abandonar el país en un vuelo con destino a Santiago de Chile.

La investigación estableció que ambos formaban parte de una banda dedicada al robo de tarjetas para la realización de compras y operaciones fraudulentas, y cuentan con antecedentes penales en sus respectivos países de origen por fraude informático.

Tras la audiencia judicial, ambos fueron formalizados con prisión preventiva hasta el 26 de agosto como medida cautelar, por ser los presuntos autores de dos delitos de hurto agravados y un delito continuado de fraude informático en reiteración real.