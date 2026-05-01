Justicia uruguaya suspendió el remate de la mansión de Marcelo Balcedo y Paola Fiege en Playa Verde

La Jueza Letrada del interior Dra. Ecatherina Cardozo ordenó suspender este jueves de forma "urgente" el remate público de El Gran Chaparral, propiedad ubicada en Cerro de los Burros (Playa Verde, Maldonado), propiedad del empresario y exsindicalista argentino Marcelo Balcedo, según informó a El País su esposa, Paola Fiege.

La Justicia argentina ya pidió la extradición de Balcedo y de su pareja, pero el trámite se demora. El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, que a 8 años de iniciadas las actuaciones no pudo indagarlo ni por videoconferencia, ya elevó a juicio la causa que lleva adelante por los presuntos delitos de asociación ilícita. El pedido de subasta del inmueble se enmarcaba en una demanda que realizaron trece exempleados de Balcedo y de su esposa en un juicio laboral.

El juez argentino acusó a Balcedo "de integrar y liderar una organización destinada a cometer delitos". La hipótesis judicial sostiene que el sindicato que conducía funcionaba como base de esa estructura. Balcedo y Fiege fueron condenados en Uruguay por los delitos de lavado de activos y tráfico de armas en 2020.

Marcelo Balcedo. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

"Siempre los tuve como reyes"

Días atrás, Fiege habló con El País sobre la denuncia de los exempleados y expresó: "Cuando estábamos presos la Fiscalía los preparó para que nos hagan juicios y todos mintieron". "Siempre los tuve como reyes a mis empleados y cuando nos arrestaron mintieron a la jueza por la preparación de los fiscales del penal, que les decían que nos hagan juicios", añadió.

Por último, Fiege expresó que "hay muchos que fueron honestos y no se metieron en eso", pero les informaron a ella y Balcedo de lo ocurrido.

Paola Fiege. Foto: Ricardo Figueredo.

Revocaron condena al Estado

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5° Turno revocó una sentencia que condenaba al Estado a pagar US$ 644.909 a la empresa propietaria de un avión que había sido incautado en 2018, como parte de la investigación policial que entonces comenzaba en Uruguay —en la chacra El Gran Chaparral, en Playa Verde— contra Marcelo Balcedo.

En febrero de 2025, el juez Gabriel Ohanián, había entendido que la reparación económica a la empresa Matrix —firma a la que Balcedo le alquilaba la aeronave— correspondía, ya que durante el tiempo en que el avión estuvo detenido en el aeropuerto de Carrasco se había deteriorado. En definitiva, que la Junta Nacional de Drogas, a través de su Fondo de Bienes Decomisados, no había conservado el bien correctamente.

Como informó entonces El País, el magistrado entendió que aunque el Estado no tuviera "presupuesto asignado para gastos de mantenimiento de los objetos incautados" y en poder de la Junta, esto en nada eximía "la responsabilidad del Estado, porque la falta de presupuesto no puede ser fundamento válido o legitimante de que se cause un perjuicio a un tercero".

“El Gran Chaparral”, propiedad del empresario y sindicalista argentino Marcelo Balcedo en Playa Verde, fue allanado por la Policía en 2018. Foto: Ricardo Figueredo

Sin embargo, esta demanda ahora fue desestimada —como ya había sido también en primera instancia la que, por su parte, promovió Balcedo— "in totum" por los ministros Analía García Obregón (redactora), Gabriela Rodríguez Marichal, Cecilia Schroeder Rius y Analía García Obregón, según la sentencia a la que accedió El País.

Entre otros argumentos, los ministros afirmaron que "la prueba testimonial ofrecida" por el demandante no fue suficiente como para confirmar que la aeronave sufrió los daños alegados "en el período en que el avión permaneció incautado". "Solo un experto —que no intervino en la causa— puede determinar que los daños que se detallan en la demanda obedezcan a la detención y no al intenso uso anterior a su incautación", señala la sentencia, que también agrega que "el acta notarial y fotografías elaboradas a solicitud de la propia parte no resultan hábiles para acreditar los daños que se reclaman ni su nexo causal con el acto de la incautación".