Giro en el caso Conexión Ganadera: tribunal suspende el concurso de la herencia de Basso

En las últimas horas una decisión judicial en torno al caso Conexión Ganadera causó sorpresa entre los inversores damnificados por la presunta estafa que tiene a sus responsables en la cárcel o en prisión domiciliaria de manera preventiva: el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de séptimo turno suspendió el concurso de la herencia de Gustavo Basso, difunto socio de Pablo Carrasco.

En agosto de 2025 el Juzgado Letrado de Concursos de Primer Turno, a cargo del juez Elbio Méndez, decretó el concurso necesario de la herencia de Basso luego de una solicitud presentada por Estudio Bragard, Orihuela y Graciana Abelenda.

Entre los bienes que ingresaron en aquel momento a la masa concursal había propiedades inmuebles y vehículos de alta gama, y algunos estaban específicamente a nombre de Basso mientras otros correspondían a razones sociales que pertenecían a él.

Se había designado al síndico Alfredo Ciavattone para administrar la herencia que Basso dejó para su esposa, Daniela Cabral, y sus dos hijas. El objetivo de esta decisión era recuperar dinero para pagar a los acreedores.

Sin embargo, las hijas de Cabral interpusieron un recurso de apelación que desde hace seis meses tiene en su órbita el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de séptimo turno. El Tribunal no ha resuelto aún sobre el fondo de la cuestión, es decir, si reafirma la decisión del Juzgado de Concursos o si la revoca. Pero este jueves resolvió, de momento, suspender el concurso y la liquidación de activos hasta tanto no defina el asunto central de esta discusión.

Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso. Foto: Leonardo Mainé.

El 10 de marzo, el juez Méndez había dispuesto la liquidación de la herencia de Basso porque, si bien la familia del empresario fallecido había propuesto un acuerdo con los acreedores, estos no aceptaron las condiciones.

Ahora esta decisión está en suspenso y resta saber si finalmente caerá la liquidación de activos o si se pondrá en marcha para llevar a remates.

De todas formas, esta decisión del tribunal no implica que la familia retome el control de los bienes porque la resolución inicial del juez Méndez no se ha revocado. Implica, en cambio, que de momento no se puede disponer de los activos del concurso hasta resolver si se revoca o se reafirma la sentencia.

Qué bienes hay entre la herencia de Basso

Entre las propiedades de Basso que forman parte de la herencia figura un apartamento de 157 metros cuadrados en el edificio Imperiale, frente a la rambla de Punta del Este. Se trata de un lujoso inmueble que eligió Cabral para transitar la prisión domiciliaria preventiva imputada por un delito continuado de estafa.

Fachada del edificio Imperiale en Pta. del Este, 20160919, foto Ricardo Figueredo, Maldonado

Archivo El País

En febrero de este año el juez Méndez también ratificó su decisión de "venta inmediata" del apartamento, tomando en cuenta los elevados costos de mantenimiento de la propiedad, entre gastos comunes y Contribución Inmobiliaria.

Entre los bienes a administrar por Ciavattone figuraban también un apartamento en Ciudad Vieja y otro en el Centro, y un campo en el paraje Goñi (Florida). Después, mediante participaciones societarias, Basso tenía otras propiedades a su nombre.

En cuanto a los vehículos, aparecía un Maserati Grecale GT del 2024, una Hyundai New Kona de 2024, un Audi Q5 de 2018, dos camionetas Chevrolet, una Renault, una Volkswagen y una Jeep, entre otros. Según fuentes consultadas por El País, algunos de estos autos ya se remataron.