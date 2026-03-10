Conexión Ganadera: Justicia ordenó la liquidación de los activos de la herencia de Gustavo Basso

El juez Leonardo Méndez dispuso la liquidación de la herencia del difunto socio de Conexión Ganadera, Gustavo Basso, según surge del decreto al que accedió El País. La familia del empresario había propuesto un acuerdo a los acreedores, pero este no fue aceptado y por eso se definió la liquidación.

"No habiéndose alcanzado las mayorías requeridas (...) corresponde la desaprobación del convenio presentado", explicó el juez. El síndico del caso Conexión Ganadera también estará encargado de esta liquidación.

La decisión podría revertirse si el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7° Turno, que tiene a consideración un escrito de apelación presentado por la familia Basso, les diera la razón a ellos. El escrito se refiere al decreto de Méndez que resolvió el concurso de la herencia. Si el tribunal definiera que la herencia no debió ir a concurso, caería la decisión de liquidar los activos.

La determinación de liquidar la herencia significa que todos los activos irán a remate, aunque aún no se definió cuánto de lo recaudado pasará a los ahorristas y cuánto a los herederos.