"Mi suegro hizo algo que estuvo horrible, junto a su socio, y nosotros estamos pagando", dijo el yerno de Basso

Al igual que el resto del círculo familiar de Pablo Carrasco y Gustavo Basso, los exsocios de la colapsada Conexión Ganadera, el yerno de este último, Alfredo Rava, pasó por Fiscalía para declarar como indagado. El País accedió a los audios de su declaración, en la cual debió explicar su rol dentro del escritorio rural de su suegro y su vínculo con Conexión Ganadera, así como compras de campos y transferencias de dinero realizadas tras el fallecimiento de Basso.

“Mis suegros y además mis patrones”, dijo Rava tras ser consultado por el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, sobre su relación con el ya fallecido Basso y Daniela Cabral (viuda de este). La instancia fue presenciada por los abogados de Rava, Pablo Donnángelo y Eduardo Sassón, así como por Jorge Barrera y Marianela Melgar (abogados de la familia Carrasco) y Carlos Balbi (abogado de Maximiliano Rodríguez, director de la empresa Pasfer).

Al comienzo de la audiencia, Rava se dedicó a explicar su trayectoria como técnico agropecuario hasta que en 2013 su suegro le planteó la oportunidad de integrarse a su escritorio rural. Cuando lo hizo se dedicó a visitar establecimientos, buscar negocios y coordinar la entrega de ganado para ferias, además de solucionar problemas logísticos.

Consultado sobre si evolucionaron sus tareas con el transcurso de los años, dijo que fue “el escritorio que evolucionó”. En su declaración ante el fiscal aseguró que a partir de 2018 el estudio comenzó a tener un “perfil más agresivo”, con exportación de ganado en pie, lo que permitió que la estructura creciera. Explicó que si bien figuraba como director del escritorio a pedido de Basso, su tarea era supervisar su operativa y controlar los negocios.

En reiteradas oportunidades se detuvo a explicar que su suegro era quien compraba los animales para Conexión Ganadera. En casos en los que él no podía estar presente, “daba directivas” de qué comprar y a qué precio. Este rol, entonces, pasaba a ser ocupado por el encargado de trazabilidad, Diego Quiroga, o por el propio Rava, aunque este declaró que “de diez compras, nueve y media las manejaba Basso”.

Negó haber tenido contacto con Carrasco o su esposa Ana Iewdiukow más allá de “en las cenas de fin de año”. “Gustavo (Basso) venía y nos decía que había hablado con Pablo y Ana, y que había que comprar este y aquel lote”, aseguró.

Ante la insistencia del fiscal Rodríguez en que brindara la mayor cantidad de detalles, Rava dijo que su función estaba limitada a realizar la logística de los negocios, asegurándose de que los animales llegaban correctamente a los campos. En todo momento aclaró que su rol era vinculado al escritorio rural, y que las veces en las que intervino para comprar lotes de ganado para Conexión Ganadera fue bajo la orden de Basso. “Cuando (el ganado) iba a campos de tomadores de Conexión yo perdía el contacto”, se excusó.

Tras afirmar en múltiples oportunidades que desconocía los roles de algunos de sus compañeros del escritorio, el fiscal se mostró sorprendido. “Usted estaba ahí adentro, su suegro era quien estaba ahí. Aunque sea por comentarios tiene que saber qué hacía cada uno”, apuntó. Luego de esto detalló un poco más el rol de Quiroga, quien se encargaba de la trazabilidad del ganado, también para Conexión Ganadera.

Consultado respecto al hecho de que el mail de contacto en la declaración jurada del estudio era el de Rava, argumentó que lo hicieron así porque Basso “no tenía idea” de aspectos tecnológicos.

Ante múltiples preguntas que surgían a los abogados de las partes, el fiscal pidió guardarlas para el final. “Se me va el hilo de interrogatorio”, argumentó y continuó con sus consultas.

En “casos puntuales”, Rava debió visitar campos de tomadores de Conexión Ganadera para chequear que todo estaba correcto. En algunas de estas oportunidades debió visitar campos de la empresa Hernandarias (propiedad de Iewdiukow y Carrasco). “¿Basso no les tenía confianza que tenía que ir usted a revisar que estuviera todo bien?”, preguntó el fiscal. Ante la consulta, Rava respondió que “el que tiene que contestar eso es justamente el que no está, Gustavo Basso”.

Ganado a su nombre

Uno de los puntos clave de la declaración de Rava estuvo vinculado a las miles de cabeza de ganado que se encontraban a su nombre en la empresa Pasfer (tomadora de Conexión Ganadera). El conteo oficial del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) mostró que faltaban más de 4.000.

La versión de Rava es que, en 2020, Basso le dijo que comenzarían a trabajar con Maximiliano Rodríguez (director de Pasfer) ya que su empresa pasaría a canalizar todas sus ventas en el escritorio rural. Debido a que Rodríguez no había cumplido con algunos pagos en tiempo y forma, acordó con Basso que pondrían ganado a nombre de Rava como forma de garantía. Si bien estos animales eran de Pasfer, momentáneamente se encontraban a nombre de Rava hasta que la empresa pagara lo que debía al escritorio de Basso. De esta forma, se aseguraban “que los animales estaban allí”, contó.

“¿Por qué aceptaba figurar como propietario?”, preguntó el fiscal, a lo que Rava respondió que “confiaba plenamente en Gustavo” y que “en los negocios rurales es muy común que se consignen los animales sobre los adelantos”.

Nuevamente consultado sobre por qué Basso colocaba el ganado a nombre de Rava y no al suyo, su yerno aseguró no tener la respuesta y que eso “es parte de la desilusión y locura” que está viviendo.

Alfredo Rava llegando a Fiscalía con el abogado Eduardo Sasson Foto: Leonardo Mainé.

En diciembre de 2024, luego de fallecido su suegro, Maximiliano Rodríguez le dijo que el escritorio Basso tenía deudas con él, y no al revés. Esto habría sido chequeado por Rava, quien decidió devolver parte de los animales que se encontraban a su nombre, ya que consideró que “no tenía sentido” seguir manteniendo esa garantía.

Debido a que Pasfer era deudora de Conexión Ganadera, otra parte del ganado que se encontraba a nombre de Rava fue transferido directamente a Conexión.

“(Cuando murió Basso) no sabíamos ni dónde estábamos parados. Maxi se quería hacer el amigo y era parte de toda la gente enemiga que teníamos en frente”, declaró Rava

Con respecto a las más de 4.000 cabezas de ganado faltantes que figuran a su nombre en el conteo del MGAP, se puso “a la orden” de la cartera para aclararlo. “No me dan los números”, aseguró Rava.

Transferencias y compra de campos

Para la parte final de la audiencia, Rava debió responder por transferencias cercanas a US$ 1.800.000 realizadas por él, su esposa y su cuñada tras la muerte de Basso. Con respecto a esto, aseguró que utilizaron cuentas bancarias personales para recibir dinero y pagar deudas del escritorio rural.

Finalmente, se refirió a los campos comprados junto a su esposa en Florida y Durazno, asegurando que para esto su suegro sacó dos letras de cambio en el BROU a nombre de Rava, las cuales fueron canceladas al momento en el que él y Agustina Basso obtuvieron un préstamo. El proyecto de inversión fue aprobado por el banco en 2022.

Declaración de Rava

Durante la declaración de Rava, que duró dos horas y media, el hombre relató los encuentros que mantuvieron con la familia Carrasco en los días próximos a la muerte de Basso. Hizo mención a una reunión en la que estuvo junto a su esposa, Daniela Cabral, Iewdiukow y Carrasco.

La posición de Rava es que allí su parte de la familia comenzó a indagar e intentar conseguir información sobre los contratos, la empresa (Conexión Ganadera), los tomadores y clientes. "Siempre aparecia algo nuevo", aseguró. Destacó que inicialmente Carrasco les dijo que el pasivo era de US$ 100 millones, pero que ese número "subía cada vez más".

Cuando dijo que desde su lado "fluía la información" pero que no ocurría lo mismo con los Carrasco, despertó la reacción de los abogados de esa parte. "¿No se les propuso a ustedes ir a concurso y no tocar nada inmediatamente de la muerte de Basso?", preguntó el abogado Barrera, a lo que Rava respondió que sí, pero que quien se había negado había sido la propia Iewdiukow.

Ante múltiples preguntas formuladas por la abogada Melgar (codefensa con Barrera), Rava reaccionó. "Doctora, ¿le puedo dejar algo en claro? Yo acá no vine a tirarle tierra a Carrasco ni a Pasfer ni nada", dijo, aunque la abogada le señaló que eso "fue lo único que hizo". "Me hicieron reaccionar. Si usted quiere que reaccione y tire tierra, tiro tierra. Mi suegro hizo algo que estuvo horrible, junto a su socio. Y nosotros estamos pagando", sostuvo.