Conexión Ganadera: hijas de socios explicaron sus lazos con la empresa y dieron versiones (opuestas) sobre la misma reunión

Ir a declarar a Fiscalía para los hijos de Gustavo Basso y Pablo Carrasco, exsocios de Conexión Ganadera, significó explicar al dedillo los números de las cuentas y operaciones en los que podían estar involucrados. Pero además, tener que detallar qué información obtuvieron cuando vieron que la reputación de la empresa de sus padres, que hacía 20 años aparentaba ser exitosa, voló por los aires. El País accedió a los audios de las declaraciones de dos de ellas: Marcela Carrasco y Agustina Basso.

La primera, que declaró el 24 de febrero, aseguró que se enteró por la prensa y que no le hizo preguntas a su padre al respecto. En un momento en el que el fiscal Enrique Rodríguez le preguntaba por un apartamento a su nombre, y ya hacía varios minutos que venía acumulando “no sé” como respuesta, le dijo: “¿Es una característica suya no hacer muchas preguntas?”. “Se ve que sí”, contestó ella. Cuando se le consultó concretamente por qué no le había pedido explicaciones a su padre, Pablo Carrasco, relató que sus hermanos le habían hecho la misma pregunta, pero que ella aplicaba la parábola del “buen samaritano”. “Cuando ves a alguien cagado a palos en el piso, primero se lo levanta, lo cura y cuando está bien establece esa conversación”, agregó.

Agustina Basso, por su parte, indicó que Carrasco le informó del desfasaje de la empresa en una reunión que se llevó adelante seguido al velorio de su padre, quien se suicidó el 28 de noviembre de 2024. La mujer aseguró que en esa reunión se le habló de un desfasaje de 60 y 100 millones de dólares (sostuvo que se manejaron las dos cifras). En esta declaración, que tuvo lugar el 18 de febrero, el fiscal también fue insistente. Le consultó cómo nunca obtuvo una respuesta de cómo se generó ese pasivo o —Basso aseguró que en reuniones subsiguientes Carrasco le aclaró que el pasivo era 220 millones—, a lo que ella se limitó a contestar: “Las reuniones eran un poco un delirio, y eran unas muy difíciles. Teníamos a Pablo, que había días que estaba lúcido, digamos, y otros días que no estaba lúcido, y que no se podía... Y Ana (Iewdiukow) también, algunos días como muy exaltada”.

Las situaciones de ambas son diferentes. Basso hacía años que trabajaba para Bamidal, un frigorífico de ovinos propiedad de su padre. Carrasco, hasta hacía pocas semanas trabajaba para la Fundación Sophía (red uruguaya de colegios católicos) y participó de Conexión Ganadera en “proyectos puntuales”. Según declaró, fue contratada para llevar adelante dos proyectos de robotización. Uno se concretó y el otro quedó trunco. Además, participó de al menos dos reuniones, según dijo, a pedido de su padre. Una de ellas, para la constitución de un holding, que partía de la idea de Basso de vender una parte de Conexión Ganadera, pero solo escuchó.

Gustavo Basso y Pablo Carrasco, fundadores de Conexión Ganadera Foto: Gustavo Basso

Marcela Carrasco: "El monto de las transferencias me pareció inusual por chico"

Su declaración se centró, mayoritariamente, en explicar tres puntos. El primero, fue su trabajo en la Fundación Sophia y el eventual vínculo con Conexión Ganadera. La exdirectora ejecutiva indicó que la empresa colaboró en dos oportunidades (una antes que ella ingresara a la fundación) por un monto total de 8 mil dólares, a cambio de entradas y publicidad. Negó que allí se “lavara” dinero y renunció para no perjudicar al proyecto. “Creo que Satanás fue tejiendo una forma de pegarle a una obra que era de Dios. Si yo me movía de ahí, Fundación Sophía está impecable. Le pueden caer 47 inspecciones de cualquier cosa que no van a encontrar nada porque hizo todo bien (...) No creo que la fundación ni merezca ni tenga que destinar recursos a esto porque sé los niños con los que trabaja, conozco sus caras, dónde viven, lo que pasan y no es justo”, dijo.

Luego, se refirió a su trabajo anterior, en una corredora de bolsa. A eso atribuyó los 15 millones de dólares en transferencias que detectó el Banco Central. “El monto me pareció inusual porque me parece demasiado chico para ese periodo. Yo transfería eso y mucho más”, indicó y agregó que en “un día firmaba transferencias de 50 millones de dólares”.

Por último, explicó que en 2024 su padre y Iewdiukow le dijeron que pondrían un apartamento a su nombre como una forma de ordenar bienes ante su eventual fallecimiento. Era un inmueble de 290 mil dólares en Punta del Este. Ante la crisis de Conexión Ganadera, el apartamento se vendió y ella dijo haberse asesorado con Jorge Barrera (abogado de la familia) para cerciorarse, más allá de lo que le dijo su padre, de que el dinero iría para los ahorristas. El fiscal insistió que una porción de ese dinero se usó para pagarle al abogado del Concurso.

Además, Marcela Carrasco indicó que podía referirse a hechos posteriores al año 2015 dado que previamente no tenía vínculo con su padre.

Marcela Carrasco saliendo de Fiscalía Foto: Natalia Rovira.

Agustina Basso y la cuenta "prestada"

“Con mi padre tenía una relación muy vertical, era alguien muy exigente”, describió Agustina Basso y contó la serie de presiones que le imponía. “Era un tipo súper reservado que no contaba nada”, describió su hija. Hacía años, que trabajaba en su frigorífico ovino, Bamidal. Por haber estado en el negocio, su interrogatorio fue diferente.

“El accidente de mi viejo, o incidente, fue súper traumático, súper abrupto, nos mostró cosas que en realidad nosotros no entendíamos (...) hizo que en ese momento tuviésemos que tomar decisiones, que en realidad fueron ejecutar opiniones de los demás”, declaró Basso.

Más avanzada la declaración, el fiscal Rodríguez le consultó directamente por los números de la empresa y de sus cuentas bancarias. Le preguntó por qué tras la muerte de su padre, en un mes, ella recibió en la cuenta con su esposo más de un millón de dólares. Respondió que para que el Escritorio Basso no ingresara en “cesación de pagos” por el congelamiento de cuentas, ella y su marido “prestaron” el número de cuenta para recibir pagos allí y luego poder pagar. La intención, dijo, era que “el dinero no quedara secuestrado en otra cuenta y no poder operarlo”.

Luego, le consultó por campos que habría comprado Basso para ella por más de 1 millón y medio de dólares. Agustina aseguró que lo que hizo su padre en realidad fue prestarle su línea de crédito y se había arreglado un esquema de devolución que estaba en marcha.

Por último, le consultó por una transferencia post mortem que recibió Bamidal de una cuenta de Gustavo Basso (persona jurídica) por 120 mil dólares. A lo que la mujer contestó que, también, para no entrar en cesación de pagos, hicieron una transferencia pero luego se realizo “la devolución correspondiente” y eso es comprobable.

Agustina Basso con sus abogados, Eduardo Sasson y Pablo Donnángelo. Foto: Natalia Rovira.

La reunión y las versiones opuestas

Tanto Agustina Basso como Marcela Carrasco estuvieron presentes en la reunión próxima al velorio de Basso en la que las familias hablaron sobre cómo seguir con la empresa. Del encuentro participaron Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow, Marcela Carrasco, las hermanas Basso, Alfredo Rava y Daniela Cabral. Pero ante el fiscal, Marcela y Agustina dieron versiones diferentes sobre lo que ocurrió ese día. Basso sostuvo que, en medio del shock y la conmoción por la pérdida de su padre, Pablo Carrasco habló de un “desfasaje” de 60 y 100 millones de dólares. “Me sorprendió. Era algo impensado, nosotros no teníamos dimensión de la empresa, en ningún momento me imaginé que podía tener ese tamaño (...) Es como cuando a la calculadora no le entran más dígitos”. El fiscal le preguntó si Pablo Carrasco se había enterado “en 24 horas” (tras la muerte de su padre) el problema en el que estaba la empresa. “Parece que se le actualizó el Windows”, contestó Agustina, quien dijo que en ese momento sus parientes empezaron a hacer preguntas. Fue en ese entonces que Marcela mostró en su computadora una “especie de bajada de una sábana de excel”.

Marcela Carrasco, por su parte, declaró que ella solo acompañó a su padre al velorio y a la reunión porque no quería que manejara en el estado en el que estaba. En la ruta “papá fue monotemático. Decía: ‘Siempre te morís en la carretera que más conocés’”, dijo, refiriéndose a lo que había pasado con Basso. “Estaba en estado de shock, era un ente, no hablaba”, agregó.

Describió que su idea era no entrar a la reunión, pero que su padre le dijo que bajara del auto porque no se iba a hablar “de nada complicado”. Recordó que los primeros 20 minutos del encuentro “fue de llanto de Daniela” y que, cuando comenzó a hablarse de negocios, se dialogó únicamente de pagos que había que hacer en forma inminente, los días siguientes. “En ese momento, alguien dice ´vamos a ver qué hay que pagar´ (...) era una preocupación, pero nadie sabía si eran diez dólares, si estaban en el banco y no iba a pasar nada”. Aseguró le reenviaron un documento a ella porque tenía computadora, pero que nunca lo abrió sino que se lo reenvió a Rava.

Luego de eso el único intercambio que tuvo con Cabral fue en Navidad, donde le dijo que rezaría por ella.