Conexión Ganadera: Fiscalía cifra las pérdidas vinculadas a Pasfer en US$ 4 millones y la "sorpresa" de Balbi

El campo de Pasfer S.A podía soportar cerca de dos tercios del ganado que el titular de la empresa, Maximiliano Rodríguez, manifestó tener ante el Ministerio de Ganadería. Esa fue una de las maneras en las que la Fiscalía de Lavado de Activos ilustró en audiencia el desfasaje entre lo que está empresa, satélite de Conexión Ganadera, decía tener y en realidad tenía. La fiscal adscripta Andrea Graña cifró las pérdidas de los ahorristas vinculadas a Pasfer en US$ 4.098.253, surge de la audiencia judicial que presenció El País.

Pasfer era una de las empresas "tomadoras" de ganado, es decir, que se comprometían a tener y cuidar al ganado de los ahorristas en sus campos. Su titular era Maximiliano Rodríguez quien hacía aproximadamente una década que hacía negocios con Gustavo Basso, difunto exsocio de la empresa.

La fiscal Graña especificó que Rodríguez firmó 69 contratos en esta calidad y que debía tener en su posesión 5.758 animales que debían ser propiedad de los ahorristas. A su vez, aclaró que él declaró ante el Ministerio de Ganadería en 2024 que en sus campos tenía 12.860 cabezas de ganado, incluyendo los que eran de Conexión Ganadera y otros. Sin embargo, en febrero de 2025 Ganadería constató que había únicamente 822 animales "de los cuales solo algunos pertenecían a los inversores", detalló.

Además, recordó algunas de las cosas que el propio imputado reconoció a la hora de declarar en Fiscalía. Dijo "que efectivamente los vacunos no están y puso en duda que alguna vez hubieran estado en el campo". También aseguró que Basso le "adelantaba" dinero en forma de préstamo "a cuenta de la estructura de venta de esos ganados". Basso le daba los contratos para firmar, "él lo hacía y posteriormente no verificaba que el ganado ingresara en el campo". Sostuvo —según manifestó Graña— que hacía las declaraciones juradas "a ojo".

Los abogados de Rodríguez, Alejandro y Carlos Balbi, se opusieron alegando que respecto a los errores en las declaraciones juradas "no hubo perjuicio a la confianza pública" y que Basso "indujo en error" a su cliente. Pese a eso, la jueza Diovanet Olivera sostuvo que eso debe ser materia de discusión en el juicio oral y aceptó imputarlo por los delitos de apropiación indebida y falsificación ideológica de un particular.

"Seguramente se sorprenda con lo que voy a decir"

El fiscal Enrique Rodríguez pidió que, preventivamente, el imputado Rodríguez fuera a prisión. Aseguró que su condición en la causa cambió —fue imputado formalmente— y que eso podía llevarlo a querer frustrar prueba y entorpecer la investigación. A la vez, dijo, podría querer fugarse. Contó que están investigando transferencias que Conexión Ganadera hizo a Pasfer y que podrían rondar los US$ 6 millones. "La posibilidad de que oculten o desaparezcan documentos está latente", aseveró.

El abogado Alejandro Balbi se extendió durante varios minutos hablando de los motivos por los que, entendía, su cliente no debería ir preso. Explicó que estuvo un año siendo investigado sin frustrar una sola prueba, que su imputación formal fue solicitada hace meses y no huyó y que tiene un trabajo y dos hijas que no abandonaría, entre otras cosas. También destacó que los 69 contratos firmados por Rodríguez son el 1% del total de los de Conexión Ganadera.

Cuando parecía acercarse el final de su alocución, captó la atención de todos con una sola frase: "Seguramente se sorprenda con lo que voy a decir ahora". "A pesar de todo lo manifestado, este defensor que ya peina canas, se ha caracterizado, en el acierto o en el error, de ir a sus convicciones de acuerdo a los criterios de realidad y practicidad, agregó. Así, concluyó que finalmente se tomaría una "resolución hostil" contra su cliente, es decir, sería enviado a prisión preventiva. "No es futurología", aclaró y dijo que aunque Olivera le otorgara una medida menos grave, la Fiscalía apelaría y resolvería el Tribunal de Apelaciones de 4 Turno. Este "recorrerá su camino histórico y estadístico", expresó y aseguró: "Se ha caracterizado por ser el tribunal de mayor rigor punitivo".