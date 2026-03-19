Conexión Ganadera: imputan por apropiación indebida y falsificación ideológica al titular de Pasfer S.A

La jueza Diovanet Olivera imputó por los delitos de apropiación indebida y falsificación ideológica a Maximiliano Rodríguez, titular de Pasfer S.A en el marco de la causa Conexión Ganadera. Fue dispuesto que, preventivamente, vaya a prisión. El País estuvo presente en la audiencia judicial.

La fiscal adscripta Andrea Graña explicó que Rodríguez debía tener en sus campos ganado propiedad de inversores de Conexión Ganadera. Debía haber —en total, entre el ganado de Conexión Ganadera y otros dueños— cerca de 12 mil vacunos, pero en una inspección se detectó que había solo 822.

A su vez, recordaron que Rodríguez reconoció en Fiscalía que él no corroboraba que el ganado que tenía que ingresar lo hiciera y que las declaraciones juradas las hacía a “ojo”.

El abogado de Rodríguez, Carlos Balbi, se opuso a la solicitud de imputación. Explicó que Gustavo Basso, exsocio de Conexión Ganadera, “indujo en error” a su patrocinado.

Por este caso están imputados penalmente los exsocios de la empresa: Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral. Los primeros dos cumplen prisión preventiva y la segunda arresto domiciliario.