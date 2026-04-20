Formalizaron a conductor por siniestro fatal en camino Los Arrayanes en el que murieron dos jóvenes de 18 años

La Justicia dispuso este lunes 20 la formalización de la investigación para un hombre de 22 años como presunto responsable de un delito complejo de homicidio culposo calificado por la muerte de dos jóvenes de 18 años, en el marco del siniestro fatal ocurrido en camino Los Arrayanes (Maldonado) el 2 de noviembre de 2025.

Se le impusieron medidas cautelares por un plazo de 180 días. Entre ellas, fijación de domicilio, presentarse en la seccional policial de Piriápolis una vez por semana, prohibición de conducir vehículos motorizados, retención de pasaporte y cierre de fronteras.

Marco Cajtak, padre de Agustín Cajtak, joven fallecido que viajaba con su novia, expresó su malestar tras la audiencia judicial por la falta de prisión preventiva para el conductor. El hombre criticó la estrategia de la defensa y la "demora de cuatro meses en la entrega de los exámenes toxicológicos". Además, en declaraciones consignadas por Cadena del mar, manifestó su indignación al ver "la actitud del imputado" durante el proceso legal.

Retención de libreta

Rafael Silva, abogado de la familia Cajtak, destacó la importancia de que la Justicia" haya ordenado la retención inmediata de la libreta de conducir" al imputado tras el siniestro.

Silva dijo que la prohibición de operar vehículos motorizados "es la única garantía para proteger a la comunidad ante conductores que presentan resultados positivos de alcoholemia".

Auto en el que circulaba Agustín Cajtak, joven fallecido en un siniestro. Foto: cedida a El País.

El caso

El hecho ocurrió a las 04:30 del domingo 2 de noviembre de 2025. Esa madrugada, según la información primaria, dos vehículos colisionaron frontalmente. Como resultado, dos personas fallecieron — un joven de 18 años y su pareja de la misma edad—, y otras dos resultaron lesionadas.

Un testigo clave para determinar responsabilidades en este hecho podría ser un policía que conducía alcoholizado detrás de uno de los autos y cuyo vehículo, un Volkswagen Nivus, sufrió un roce tras el impacto.

La participación de este tercer vehículo no había sido informada oficialmente en primer término. Sin embargo, medios locales como FM Gente reportaron que un policía manejaba detrás de uno de los autos y, tras el impacto frontal, su vehículo sufrió un roce con uno de los involucrados.

El efectivo no sufrió lesiones, y los daños en su auto son menores. La espirometría que le realizaron arrojó un resultado positivo de 0,13.