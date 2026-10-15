Condenan a adolescente por tentativa de homicidio a bebé seis meses en el barrio Malvín Norte

Un adolescente fue condenado por tentativa de homicidio hacia un bebé de seis meses, según informó Fiscalía. El episodio ocurrió en mayo de 2026, cuando tres personas efectuaron disparos contra una vivienda del Complejo Habitacional INVE, en el barrio Malvín Norte, y, en este contexto, una de las balas hirió en el cráneo a un bebé de seis meses.

El Departamento de Homicidios de la Policía Nacional investigó el caso y logró determinar que el adolescente estuvo involucrado en el tiroteo a la casa. El objetivo del ataque era intentar matar a una persona a la que el imputado culpaba del homicidio de un amigo suyo.

El joven fue condenado como "autor de una infracción grave a la ley penal, tipificada como un delito de homicidio en grado de tentativa" y deberá cumplir una internación en el Inisa por un plazo de dos años.

Los detalles del tiroteo que terminó con un bebé baleado

El ataque se registró el 7 de mayo de 2026 por la noche, en un pasaje de Malvín Norte. La Policía supo de la situación porque cerca de las 22:00 un patrullero se encontraba en la zona haciendo una recorrida por Mataojo y Juan Dobrich cuando los funcionarios escucharon disparos de arma de fuego.

Instantes más tarde, ya en Dobrich y la calle 125, una mujer de 22 años denunció que su hijo de seis meses había resultado herido. La Policía trabajó en la zona y encontró ocho vainas calibre 9 mm.

El menor quedó con un proyectil alojado en el cráneo y fue trasladado al Hospital Pereira Rossell, donde le diagnosticaron una "lesión intercraneana". Luego, fue atendido por un neurocirujano.