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El País Información Judiciales

Condenan a administrativa de empresa de supergás por apropiarse de más de $ 1,5 millones y falsificar documentos

La administradora de los dineros de una franquicia en Lavalleja deberá cumplir con 20 meses de prisión bajo libertad a prueba, servicio comunitario por 10 meses y arresto domiciliario nocturno.

El País
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26/10/2026, 18:34
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Garrafas de supergás
Garrafas de supergás
Foto: Archivo El País

El Juzgado de 1° Turno de Lavalleja condenó a 20 meses de prisión bajo libertad a prueba a una mujer de 42 años, tras comprobarse que se apropió de $ 1.567.349 falsificando documentos de una distribuidora de gas privada.

Según la investigación de Delitos Complejos de la Policía, dispuesta por la Fiscalía de 2° Turno departamental, la mujer, de iniciales L.B.O, era encargada de administrar la centralización del dinero de la franquicia, informó la Jefatura.

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La procesada, oriunda de la ciudad de Minas, realizaba estas maniobras desde el año 2025 con comprobantes de garrafas de gas para obtener un “beneficio personal”, se logró determinar. Los adjudicatarios de la franquicia no son de Lavalleja, aclararon fuentes policiales a El País.

Policía en Minas. Foto: Fernando Ponzetto.
Policías caminando en la ciudad de Minas.
Foto: Fernando Ponzetto/El País.

Delitos y decisión judicial

La Justicia la halló responsable penal de un delito continuado de uso de documento falso en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de apropiación indebida en calidad de autora.

Su libertad a prueba estará vigilada por la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama), y deberá presentarse una vez por semana ante las autoridades policiales.

Además, tendrá que cumplir con dos horas semanales de servicio comunitario por 10 meses, y permanecer bajo arresto domiciliario nocturno de 22:00 a 06:00 horas hasta cumplir condena.

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