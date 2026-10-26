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El País Información Judiciales

Justicia condena por apropiación indebida a titular de MCO Agro, empresa tomadora de Conexión Ganadera

El ingeniero Martín Muttoni fue condenado a 24 meses de prisión a cumplirse con tres meses de cárcel efectiva y 21 de libertad a prueba; faltante de ganado rondó los U$S 8 millones.

Rodrigo Abelenda Foto.
Rodrigo Abelenda
26/10/2026, 16:11
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Cartel publicitario de Conexión Ganadera.
Foto: Archivo El País.

La jueza de crimen organizado de 2° turno Diovanet Olivera condenó por apropiación indebida a Martin Muttoni, titular de la empresa MCO Agro, tomadora de ganado de Conexion Ganadera.

La condena fue alcanzada mediante acuerdo abreviado, lo que implica que Muttoni acepto los hechos y vera reducida en un tercio la pena.

Muttoni fue condenado a 24 meses de prision. Estos deben cumplirse con 3 meses de prisión efectiva y 21 de libertad a prueba.

De las empresas tomadoras, MCO Agro era la que mas ganado tenia a su nombre.

Primeros condenados en Conexión Ganadera: tres tomadores de ganado aceptaron un acuerdo por apropiación indebida

Como tomador, Muttoni asumía obligaciones sobre ese ganado, que debía mantener y gestionar conforme a los contratos.

En su caso, había firmado 163 contratos correspondientes a 11.428 vacunos. Sin embargo, las existencias reales eran muy inferiores.

De acuerdo con los datos aportados a Fiscalía por la sindicatura y las autoridades, el faltante rondaba los 8.605 animales, equivalentes a más de ocho millones de dólares.

Acreedores de Conexión Ganadera piden que herederas de Basso respondan con bienes propios y denuncian omisiones

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