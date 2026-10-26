Justicia condena por apropiación indebida a titular de MCO Agro, empresa tomadora de Conexión Ganadera

La jueza de crimen organizado de 2° turno Diovanet Olivera condenó por apropiación indebida a Martin Muttoni, titular de la empresa MCO Agro, tomadora de ganado de Conexion Ganadera.

La condena fue alcanzada mediante acuerdo abreviado, lo que implica que Muttoni acepto los hechos y vera reducida en un tercio la pena.

Muttoni fue condenado a 24 meses de prision. Estos deben cumplirse con 3 meses de prisión efectiva y 21 de libertad a prueba.

De las empresas tomadoras, MCO Agro era la que mas ganado tenia a su nombre.

Como tomador, Muttoni asumía obligaciones sobre ese ganado, que debía mantener y gestionar conforme a los contratos.

En su caso, había firmado 163 contratos correspondientes a 11.428 vacunos. Sin embargo, las existencias reales eran muy inferiores.

De acuerdo con los datos aportados a Fiscalía por la sindicatura y las autoridades, el faltante rondaba los 8.605 animales, equivalentes a más de ocho millones de dólares.