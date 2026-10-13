Acreedores de Conexión Ganadera piden que herederas de Basso respondan con bienes propios y denuncian omisiones

Los acreedores de Conexión Ganadera buscan que el reclamo por el déficit de la empresa alcance también al patrimonio personal de herederas de Gustavo Basso y posibles cómplices de la maniobra. En escritos presentados ante la Justicia de Concurso, sostuvieron que Agustina y Candelaria Basso "omitieron bienes y créditos" al elaborar el inventario de la herencia de su padre y solicitaron que, si se acredita que actuaron de mala fe, respondan con bienes propios.

El planteo forma parte de la presentación de cinco documentos en distintos procesos. Los damnificados pretenden que estos concursos sean declarados culpables y que así se determinen responsabilidades por la insolvencia. Según la documentación a la que accedió El País, los acreedores pidieron que la calificación alcance a familiares y sociedades vinculadas al negocio, así como a la herencia de Basso.

También detallan el mecanismo con el que procuran extender el reclamo a las herederas y las omisiones que mencionan para fundamentarlo.

Según explicaron los abogados de ahorristas, que Agustina y Candelaria Basso hayan aceptado la herencia con beneficio de inventario "limita su responsabilidad por las deudas de su padre a los bienes heredados", por lo que pretenden que pierdan esa protección. Las defensas de los acreedores piden que responda con su patrimonio personal “la heredera o las herederas respecto de quienes se acredite dicha omisión”.

Qué aseguran que faltó en el inventario

Uno de los escritos, referido al concurso de la herencia, cuestiona el inventario presentado el 21 de mayo de 2025. Según los acreedores, no incluyó ninguna cuenta bancaria de Basso, "pese a que sus hijas conocían cuentas" en distintos bancos.

También señalaron que quedó fuera una caja de seguridad del empresario en el BROU de Florida, asegurando que su existencia fue un "hallazgo de la sindicatura".

Entre los créditos presuntamente omitidos, el de mayor monto mencionado es contra una empresa dedicada al comercio exterior y exportaciones. Este sería de US$ 12.451.162.

Los cuestionamientos también fueron contra los inmuebles. Sostienen que el inventario no informó que Lerosur SA era propietaria de bienes raíces ni incluyó propiedades que Basso habría adquirido (según la reconstrucción) con dinero propio a nombre de sus hijas y de su yerno. Para los acreedores, esas omisiones "dificultaron que los órganos del concurso conocieran los activos de la herencia".

El reclamo por el déficit

En el escrito presentado en el concurso de Conexión Ganadera, los abogados solicitaron que la calificación culpable alcance a Basso por su actuación como administrador y que su herencia sea condenada a cubrir el déficit patrimonial de la empresa, en forma solidaria con los demás administradores que resulten condenados.

A partir de esa responsabilidad pretenden alcanzar a las herederas. Su argumento es que la muerte del empresario no extinguió las obligaciones patrimoniales que pudieran derivarse de su gestión.

Los documentos también cuestionan registros contables de Basso. En la presentación sobre la herencia, los acreedores citaron un informe de la sindicatura que señala la falta de cuatro recibos consecutivos correspondientes a entregas por US$ 23.816.523.

Los comprobantes están vinculados a Hernandarias XIII, Frigorífico Casa Blanca, Alfredo Rava y la sociedad que Basso integraba con Daniela Cabral.