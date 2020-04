El regreso a las clases se realizará en etapas; primero las escuelas rurales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hubo 123 países que reportaron infectados por COVID-19 antes que Uruguay. La ventaja de haber sido de los últimos, como reza el dicho, es que a veces permite ser los primeros: fue el país que más rápido suspendió las clases tras la confirmación de los primeros contagios.

Casi un mes después, el gobierno se encamina a anunciar hoy la “progresiva” vuelta a las clases presenciales. El lunes 20 de abril es la fecha más probable en la que retornarían a las aulas los niños de escuelas rurales (salvo en Montevideo y Canelones, por el alto contagio). Pero “hasta la hora en la que el presidente (Luis Lacalle Pou) haga la conferencia (léase en la tardecita de hoy) puede haber pequeñas modificaciones”, dijo una fuente del equipo educativo.

En este sentido, es esperable que, entre los primeros en reiniciar las clases, estén los alumnos de las escuelas de los siete departamentos en los que, hasta ahora, no hay presencia de COVID-19. Eso sí: no lo hará toda la institución a la vez, sino que se alternarían los días.



La decisión, que siempre está sujeta a la marcha epidemiológica del nuevo coronavirus y a lo que disponga la Junta Nacional de Emergencias, busca reincorporar a aquellos alumnos de zonas que no requieran demasiada movilidad en el transporte o vía pública. Y, a la vez, pretende que la reanudación sea alternada: un día van los más chicos del centro educativo, otro día los más grandes y un día está dedicado a la limpieza profunda de las instalaciones.

La Administración Nacional de Educación Pública maneja el escenario de que los niños de inicial y del primer ciclo de Primaria acudan a clases presenciales los lunes y jueves. Los más grandes irían los martes y viernes. El miércoles se reservaría para la limpieza. Siempre en aquellos departamentos en los que no hay contagios confirmados.

El área metropolitana, que es la zona con más estudiantes y docentes, sería “de las últimas” en reincorporarse a las clases presenciales, explicaron las autoridades de la educación.



¿Por qué primero la escuela? Si bien Primaria es el sistema que moviliza más alumnado, es también el que tiene un ordenamiento más sencillo para una vuelta gradual. En el caso de Secundaria, por ejemplo, habría que planificar por horas de las asignaturas y no por días. Pero, a la vez, hay una cuestión pedagógica: es más difícil que un niño se “enganche” en las tareas a distancia que un adolescente o un adulto.

Tierra adentro.

El País publicó el lunes las historias de estudiantes que recorrían varios kilómetros en busca de señal de internet o de quienes recibían las tareas escolares en el único ómnibus diario que pasa por su poblado. Tras la crónica, una autoridad del gobierno de la educación comentó: “ellos serán los primeros” en retomar las clases presenciales.

Cuesta arriba: en la cima de los cerros, estudiantes de zonas rurales encuentran la mejor señal de internet; hasta allí van para hacer las tareas. Foto: Archivo El País

Suceden dos cosas: por un lado, son quienes más dificultades logísticas tienen para continuar con la enseñanza a distancia. Por otro, viven en zonas con cierto aislamiento, por lo que los contagios son menores.



Una de las dificultades que la ANEP tendrá que resolver, en las sesiones ordinarias del martes y miércoles que viene, es cómo garantizar el transporte para llegar a clase. Ocurre que hay compañías de ómnibus que redujeron sus frecuencias. Un escenario “probable” es que se reanuden los cursos presenciales solo tres días a la semana. El resto sería remoto, mientras se higieniza la escuela.

El gobierno está analizando, a su vez, la posibilidad de que se reintegren los alumnos de zonas rurales que estudian en régimen de internado, como sucede en algunos liceos del interior.



En tanto, las universidades serán “de los últimos” centros educativos en retomar los cursos en las aulas.