Coronavirus en el mundo: qué países no tienen casos de COVID-19

Desde que se conoció el COVID-19 hubo en el mundo 351.705 infectados por coronavirus. A su vez, al 23 de marzo fallecieron más de 15.000 personas.

El nuevo coronavirus se transformó en una pandemia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no obstante, hay países que todavía no presentan casos. En América Latina, Belice es el único país que por ahora no ha presentado casos de COVID-19.

Belice no es el único país en el mundo que no ha confirmado casos de coronavirus. En esta lista también lo acompañan: Burundi, Corea del Norte, Islas Salomón, Lesoto, Libia, Malawi, Mali, Myanmar, Samoa, Sierra Leona, Sudán del Sur, Tajikistán, Timor, Tonga, Turkmenistán y Vanuatu. En total, son 17 países sin coronavirus al 23 de marzo.