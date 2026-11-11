Consejero de Humanidades sancionado por "violencia física y verbal contra 11 mujeres" enfrenta sumario por desacato

El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República resolvió iniciarle un sumario administrativo a Nicolás Bonilla, consejero estudiantil de la Facultad de Humanidades. Lo hizo luego que, en mayo pasado, se le quitara la calidad de estudiante por dos años, tras recibir denuncias de hostigamiento y persecución a mujeres. La situación es inédita, coincidieron fuentes de la universidad consultadas por El País.

El Consejo de la Facultad de Humanidades (FHCE) resolvió el 21 de mayo, por nueve votos en 11, sancionar a seis estudiantes —entre ellos, Bonilla— por “reiterados hechos de violencia física y verbal contra 11 mujeres, dos varones y un funcionario”, dijo a El País el decano de FHCE, Nicolás Duffau. A cuatro de ellos se les quitó la calidad de estudiante por dos años y a los otros dos, por seis meses.

Entre los distintos episodios, Bonilla fue cuestionado por la colocación de carteles en la FHCE que decían “Te estamos mirando sionista”, en noviembre de 2023. Esto ocurrió en el marco de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás, desatada tras los atentados del 7 de octubre de ese año, y a pocos días de la realización de la “Conferencia por el genocidio en Palestina” en esa facultad.

"Insultos misóginos" y "violencia física"

En mayo, el Consejo de FHCE le pidió a Bonilla que se abstuviera de discutir y resolver, en su calidad de consejero estudiantil, el fallo en su contra. Sin embargo, permaneció en sala e hizo comentarios.

Esto derivó en un sumario administrativo en su contra por desacato, que fue aprobado por el CDC por 19 votos en 19. Entre los fundamentos se señaló que Bonilla no acató la indicación de abstenerse, así como que “utilizó expresiones indebidas” y “mantuvo inadecuados comportamientos durante el desarrollo de la sesión” referida. El próximo paso previsto es su expulsión, según supo El País.

Bonilla y otros estudiantes tuvieron comportamientos años atrás que “encuadran en la calificación de acoso moral y discriminación, al haber incurrido en conductas de hostigamiento, como haber perseguido alumnas al baño, amenazar estudiantes y realizar comentarios violentos, discriminar alumnos por su religión, edad y género”, señaló la resolución que leyó Duffau.

“¡Qué fantasma, Dios mío!”, increpó Bonilla al decano, según quedó registrado en la grabación de la sesión, subida a YouTube.

Sin embargo, Duffau continuó señalando que las conductas de Bonilla y otros estudiantes “pueden considerarse también como violencia basada en género”.

“Sus comportamientos han sido sistemáticamente dirigidos a mujeres, habiéndose utilizado insultos misóginos, violencia física y seguido indebidamente a las estudiantes al baño de mujeres, o quedarse fuera de aquel”, añadió el decano.

“¿Dónde probaron eso? ¡Qué fantasma!”, retrucó Bonilla, sentado a pocos metros del decano en la misma sala.

Duffau prosiguió indicando que los estudiantes sumariados fueron identificados en varias ocasiones como “infractores” de la medida cautelar dispuesta. También añadió que Bonilla tuvo “conductas amenazantes y agresivas” contra funcionarios de vigilancia de la FHCE.

Duffau dijo a El País que el sumario contra Bonilla resuelto por el CDC de la Universidad de la República (Udelar) supone una medida “atípica” y “muy incómoda”, dado que los sancionados mantienen una impronta “que no está buena”.

Una "rara" movilización

La agrupación 21 de Junio, que integra Bonilla, convocó para el martes pasado —cuando se tomó la resolución por parte de la Udelar— a una movilización en las barras del CDC y en la explanada de la institución para reclamar que se incluya en el orden del día la revocación del convenio entre la Udelar y la Universidad de Tel Aviv, suscrito en 1985, tal como votó el Consejo de FHCE a comienzos de mayo.

“Qué casualidad que justo el día que sale este tema, a su vez, se propone una movilización. Es raro”, deslizó Duffau, quien remarcó que “no es real” que la sanción contra Bonilla y otros cinco estudiantes sea un “proceso de persecución política”.

Bonilla negó que la movilización de este martes para pedir que se revoque el convenio con la universidad israelí fuera una medida de presión ante su sumario. Alegó que había sido resuelta unos 10 días antes, previo a la definición del orden del día.

“Alguien decidió que era una buena idea tratar de intimidar con este sumario, que no tiene ningún fundamento y es un disparate”, apuntó Bonilla, consultado por El País.

“Hay presión del lobby sionista para presionar a la agrupación 21 de Junio porque somos el elemento más activo a la hora de reclamar la revocación del convenio con la Universidad de Tel Aviv”, lanzó.

“No hay antecedentes” sobre el sumario que se aprobó este martes, resaltó Bonilla. En relación con la sanción aplicada en mayo, sostuvo que “no hay ninguna prueba de nada, por eso va a ser nulo en el TCA (Tribunal de lo Contencioso Administrativo)”.

“Nos están persiguiendo políticamente”, insistió el consejero. Consultado sobre quiénes los estarían persiguiendo, Bonilla retrucó: “Instiga el sionismo y nos persiguen las autoridades progresistas”, remató.