Visa competirá en negocio de tarjetas bancarias en China

El Banco Popular de China (BPC, banco central) autorizó a la compañía estadounidense Visa a iniciar los preparativos para establecer una entidad de compensación de tarjetas bancarias en el país asiático, un primer paso para operar su red de procesamiento de pagos nacionales.

Según informó la agencia oficial Xinhua, Visa Information Technology (Pekín), sociedad constituida en China por la multinacional estadounidense, dispondrá de un año para completar los preparativos y solicitar la autorización definitiva para comenzar a operar.

La licencia deberá ser aprobada conjuntamente por el BPC y la Administración Nacional de Regulación Financiera. De obtenerla, podría procesar pagos con tarjetas emitidas por bancos chinos para operaciones nacionales en yuanes, una actividad distinta de los servicios que ya ofrece para tarjetas extranjeras utilizadas en China.

Visa había confirmado en noviembre de 2018 que había solicitado autorización para establecer una entidad de compensación de tarjetas en China. De esta forma, la empresa sigue así los pasos de sus competidoras estadounidenses American Express y Mastercard, que cuentan con autorización para operar redes de compensación de tarjetas en el mercado chino.

American Express obtuvo su licencia en 2020, mientras que Mastercard recibió la aprobación en noviembre de 2023 y comenzó a operar en mayo de 2024 con una empresa conjunta con la china NetsUnion.

Ambas competidoras se incorporaron a un mercado históricamente dominado por la red nacional UnionPay, en el marco de la apertura del sector chino de pagos a operadores extranjeros.

A diferencia de American Express y Mastercard, que recurrieron a sociedades conjuntas con socios chinos, Visa obtuvo la autorización mediante una entidad constituida en China por la multinacional. Si finalmente recibe la licencia, Visa podría ampliar las opciones de los bancos chinos para emitir tarjetas y procesar pagos y ofrecer nuevas alternativas a comercios y consumidores.

EFE