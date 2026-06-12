Uruguayos crearon Lytos, una marca de electrolitos saludable que ya apunta a la región
Los productos salieron al mercado en diciembre de 2025 y, en menos de seis meses, ya están presentes en Wikimusculos, Decathlon y farmacias de Montevideo, Maldonado y Canelones
En el mundo emprendedor, uno de los caminos para crear un producto es partir de una necesidad propia. Ese es el caso de Lytos, una marca uruguaya de electrolitos en polvo cuya idea surgió en 2024 durante un viaje entre amigos. La marca se lanzó al mercado a fines de 2025 y ya está presente en Montevideo, Canelones y Maldonado.
Hace dos años, Rafael Ubilla, Rodrigo Couce, Alberto Bayarres, Juan Manuel Crosta y Juan Martín Lecueder -amigos y emprendedores del rubro gastronómico- viajaron a Nicaragua para surfear. A la hora de hidratarse, consumían una marca de electrolitos local, aunque entendían que no era saludable, porque contenía azúcar. A partir de esa experiencia detectaron que había una necesidad insatisfecha, que también se extendía a Uruguay.
«Nos pusimos a investigar si había marcas en Uruguay de electrolitos saludables a mano y descubrimos que no. Entonces decidimos hacerla nosotros. Nos pusimos a trabajar la marca, a investigar y a conversar con laboratorios locales para comenzar a formular el producto. Estuvimos todo el 2025 haciendo pruebas, investigando alternativas, hablamos con nutricionistas y estudiamos varias marcas internacionales que consumíamos de otros países. Así fuimos definiendo nuestro ideal. A fines de ese año logramos el producto y los permisos para salir al mercado», recordó Lecueder.
El resultado final es un producto de electrolitos en polvo que contiene sodio, potasio y magnesio, minerales que ayudan a hidratar el cuerpo por más el tiempo. En esta primera etapa, lo presentaron en tres sabores -pomelo, limón y mango- y en un formato de pote que rinde hasta 30 litros a un precio de referencia de $ 1.400.
«Ahora estamos por lanzar cajitas que traen 14 sachets y rinden un litro cada uno. Lo pensamos para que sea cómodo llevarlos en mochilas y bolsos y pueda utilizarse en cualquier ocasión. Este formato saldrá al mercado en un par de meses», adelantó.
El cofundador explicó que este producto apunta a un público amplio y no únicamente a deportistas de alto rendimiento. Incluso, como su función principal es hidratar correctamente el cuerpo, su consumo se extiende a otras ocasiones.
«Somos deportistas, pero, por nuestras actividades diarias, estamos muy activos, entonces buscamos estar hidratados y de forma saludable. También hemos visto que lo han consumido después de salidas, en verano por el calor e incluso en eventos como casamientos. Si estás bien hidratado, te sentís mejor y te ayuda a pensar mejor. Y al ser saludable es apto para quienes son activos, ya sea en el deporte, el trabajo, las salidas o en días de calor», indicó.
Crecimiento sostenido
El producto salió al mercado en diciembre del año pasado en Montevideo. Su primer canal de venta fue Wikimusculos, la empresa uruguaya especializada en suplementos nutricionales, productos deportivos y artículos de fitness, y a partir de allí rápidamente comenzó a expandirse hacia nuevos puntos de venta y departamentos.
Hoy está presente en 54 puntos de venta entre cadenas de farmacias, tiendas deportivas y comercios de productos saludables. «Ya estamos en Montevideo, Canelones y Maldonado en locales de Wikimusculos, Decathlon, farmacias como Pigalle, Tienda Farma y en Natal y La Molienda. También llegamos a todo el país con envíos», detalló.
A su vez, adelantó que ya comenzaron a explorar la posibilidad de exportar. «Estamos hablando con potenciales clientes de Argentina, Paraguay y Brasil», finalizó.
Desde su lanzamiento, en diciembre de 2025, la venta de Lytos crece a un ritmo del 20% mensual, dijo Juan Martín Lecueder, cofundador de la marca. «Estamos empezando a trabajar cada vez más la marca y crece sostenidamente. Todos los meses se suman puntos de venta. Cada 15 días ingresamos en un negocio nuevo o en los que ya estamos piden más productos. Lo interesante es que estamos disfrutando el proceso, porque hicimos un producto bueno como nosotros queríamos. Somos el primer público objetivo, pero nos dimos cuenta que hay muchos más», afirmó.
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