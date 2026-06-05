LunchIT, la startup que une empresas con proveedores de viandas y ya se expandió a Argentina
La empresa, cofundada por Florencia Kalfaian, Santiago Calvo e Ignacio Grondona, se lanzó a fines de 2025 y ya procesa más de 4.100 pedidos en unas 15 empresas.
LunchIT es una startup uruguaya creada en diciembre de 2025 con una premisa clara: conectar empresas con proveedores de viandas para que los empleados resuelvan ahí su almuerzo con un descuento parcial o total del costo.
A seis meses de su lanzamiento, lo que comenzó como una herramienta para apoyar al área de recursos humanos se transformó en una empresa con 15 clientes, entre ellos Marvik, Eagerworks, OrangeLoops, Practia y Toyota, y cuya propuesta está en estudio por otras 20 organizaciones.
«Es la primera plataforma digital para centralizar proveedores, simplificar la operación administrativa y transformar el almuerzo corporativo en un beneficio medible, flexible y alineado a objetivos de negocio», comentó Florencia Kalfaian, cofundadora de la startup junto a Santiago Calvo e Ignacio Grondona.
La propuesta consiste en que las empresas subsidien una parte o la totalidad del costo de las viandas. Actualmente, a través de la plataforma ya se realizan cerca de 4.100 pedidos mensuales, de los cuales un 80% están parcialmente subsidiados. «Algunos pagan uno o dos días a la semana, otros se hacen cargo de un porcentaje», detalló.
Hasta ahora, LunchIT cuenta con un número acotado de proveedores de viandas como Delishop, Umarí, Fragolina, Vera y The Healthy Club, además de pequeños emprendimientos, y el plan es mantener la propuesta así. «Es para que no tengas que estar eligiendo entre muchos proveedores. Pero si en algún momento la empresa nos dice que no quieren alguno, lo podemos cambiar. Esto permite a los clientes desentenderse de tener que buscar proveedores y hacer acuerdos», comentó.
Además de su servicio inicial, LunchIT brinda su tecnología a empresas. Es el caso de Ajax (Toyoya), donde gestiona la cantina interna, desde el desayuno hasta la merienda. Kalfaian agregó que, además de crecer en clientes, están estudiando ampliar sus propuestas y categorías de productos como snacks y postres. «El canal de ventas ya lo tenemos, ahora es cuestión de ver qué otras opciones podemos sumar».
Monetizar y crecer
La startup comenzó con inversión de sus fundadores; en diciembre de 2025 ingresó a la incubadora Ingenio y recibió un fondo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) para emprendimientos innovadores por US$ 70.000, destinado al armado del equipo, desarrollo y marketing. Al presente, ya contrató a dos personas más.
Para monetizar el proyecto, ofrece una suscripción que pagan las empresas y que parte de los $ 2.000 mensuales para equipos de hasta 50 personas. La tarifa sube a $ 6.000 para plantilla de entre 150 y 250 trabajadores y llega a $ 8.000 para organizaciones con más de 250 colaboradores. Además, cobra una comisión de 10% (más IVA) a los proveedores por cada venta procesada. «Para ellos, LunchIT es un canal nuevo de venta con volumen garantizado y sin inversión comercial propia adicional», comentó.
De la mano de Eagerworks en Uruguay, la startup llegó a Argentina. Según Kalfaian, el objetivo es cerrar el año con más de 100 clientes entre ambos mercados.
La idea de LunchIT nació de la experiencia de Kalfaian trabajando con líderes de recursos humanos a través de su otro proyecto, PlanIT, una startup que gestiona beneficios corporativos. «Trabajé cinco años en bienestar de los colaboradores, beneficios y propuesta de valor. Entendí la necesidad de que la gente vaya más a la oficina y que para eso había que darle un beneficio que use. Entonces dije: ‘si ya conectamos clientes con regalos y beneficios, ¿por qué no lo hacemos con el almuerzo?’. El primer prototipo fue en 2024 y resultó un éxito», resumió.
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