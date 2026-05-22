Innovación en Uruguay: el desafío de las empresas para convertir a sus referentes en agentes de cambio

Los líderes uruguayos están mejor preparados para ejecutar proyectos que para innovar, concluye el estudio «Factor Liderazgo Uruguay», de ManpowerGroup y Apprecia. Aunque el 67% de las organizaciones evaluadas —un total de 154— define al liderazgo como «prioridad estratégica» y el 88% de los CEO declara tener alto compromiso con el tema, solo dos de cada 10 dedica más del 20% de su tiempo a formar líderes.

Inés Arrospide, gerenta general de ManpowerGroup, explicó que esa brecha entre discurso y acción revela que el desarrollo del liderazgo aún se trata como una responsabilidad delegable o periférica.

«El tiempo de un líder senior es el recurso más escaso y visible de una organización, y su distribución refleja las prioridades reales más fielmente que cualquier declaración. La brecha no es solo una inconsistencia personal, tiene consecuencias organizacionales concretas. Sin el involucramiento activo de la alta dirección, la fábrica de líderes no puede funcionar», sostuvo. Y agregó: «Son los líderes actuales quienes deben identificar potenciales, dar feedback y modelar los comportamientos que se quieren desarrollar. Delegar eso en recursos humanos o en programas de capacitación es una de las razones por las que la capacidad de desarrollo sigue siendo incipiente».

Una fábrica de líderes

En ese contexto, Arrospide afirmó que la innovación digital no es un problema tecnológico, sino cultural. Construir una cultura de experimentación, colaboración e «intraemprendimiento» requiere líderes que la modelen consistentemente, señaló.

Sin embargo, las empresas en Uruguay carecen de una «fábrica de líderes» consolidada. Según el estudio, en la mayoría de las empresas, la capacitación —que corresponde al 10% del desarrollo— se utiliza casi el doble de veces que la «asignación desafiante», que es el método que más forma competencias de liderazgo innovador.

Ahora, ¿cómo se forman los líderes capaces de fomentar la innovación? La respuesta pasa por multidisciplinariedad, trabajo transversal y la capacidad de combinar conocimiento técnico con pensamiento creativo, según coincidieron referentes del mundo académico.

Sabrina Bianchi, secretaria docente de la Escuela de Postgrados en Comunicación y Diseño de la Universidad ORT Uruguay, explicó que la innovación está en el ADN de la propuesta educativa y que la convivencia de alumnos de variados perfiles profesionales y habilidades enriquece la mirada de los problemas.

Según dijo, las propuestas educativas están orientadas a formar profesionales y emprendedores «capaces de transformar ideas y problemas en oportunidades de proyectos con valor real para organizaciones, mercados y para la sociedad». Para eso, los líderes deben saber investigar para poder decidir en base a evidencia, interpretar los contextos e imaginar futuros posibles en sus industrias, indicó.

«Innovar significa pensar con creatividad, decidir con estrategia y diseñar con evidencia, para transformar con cierto impacto en la realidad», afirmó. Además, resaltó que Uruguay tiene un ecosistema de emprendimiento e innovación que da muy buenas señales y cada vez «toma más forma».

En la Universidad Católica del Uruguay (UCU) la innovación también se piensa de forma transversal, dijo Soledad Acuña, vicerrectora de Innovación y Vinculación con la Sociedad de la UCU. Por eso, el objetivo es que «los estudiantes respiren innovación», desde el trabajo con los docentes hasta la estructura edilicia y los ámbitos de investigación.

En Uruguay, las universidades trabajan juntas en investigación y también se unen con el ámbito público —en acciones conjuntas con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)— y con empresas, explicó. La innovación se piensa como herramienta para generar valor para la sociedad.

Innovar en las empresas «no es bajar ideas de los líderes a los equipos, sino es cocrear», aclaró Acuña.

A su entender, los líderes del futuro deben salir al mercado con la capacidad de adaptarse a diferentes escenarios, leer la realidad y analizar datos, porque «ya no existe ningún líder que tome decisiones sin un dato que lo respalde», subrayó. «La innovación es un término abstracto. Tiene mucho de ensayo y error, por eso queremos que los estudiantes sean audaces».

Abrazar la innovación

Para Juan Ciapessoni, socio y director de GEN Center of Arts and Sciences y experto en innovación, esa apuesta requiere infraestructura, pero no tanto a nivel de herramientas, sino de mentalidad.

«Innovar es cambiar, explorar terrenos a los que otros no han ido, salir de tu zona de confort. El líder tiene que abrazar la innovación. Es el primero que tiene que mostrarse innovador en su adaptabilidad a los cambios y versatilidad», comentó Ciapessoni, quien asesora a empresas en este campo.

En su opinión, para que la innovación permee en los equipos se necesita promoverla con el ejemplo, dedicarle tiempo —al menos dos horas semanales— a pensar qué sucede en el día a día de las empresas, y cambiar hábitos pequeños que permitan estar en «ánimo de esponja», absorbiendo nuevas ideas y conocimiento.

El experto remarcó que en Uruguay existe capital y avidez por invertir en nuevos proyectos. «A nivel de innovación en startups y nuevos jugadores Uruguay está efervescente. El tema está en los actores grandes ya instalados, que salvo excepciones se siguen viendo como una usina de trabajo y de negocios, no como agentes de cambio e innovación», concluyó.