Del jefe con burnout al mito de la generación de "cristal": el difícil arte de liderar equipos multigeneracionales

Liderar una empresa hoy se ha convertido en una tarea más desafiante que nunca. Entre los cambios que enfrentan quienes dirigen una organización aparece uno cada vez más complejo como el de gestionar la convivencia de hasta cuatro diferentes generaciones bajo un mismo techo.

Para la argentina Patricia Jebsen, referente regional en negocios tecnológicos, de retail y el mundo del trabajo, el mayor reto radica en las formas de comunicación entre las diferentes generaciones. Y la clave para afrontarlo está en la escucha activa y el acompañamiento de los líderes.

«Antes les decíamos a los de recursos humanos que resuelvan este tipo de problemas con planes de carrera. Hoy la relación con el líder es muy importante y las empresas tienen que preparar a sus directores y jefes para tratar a las nuevas generaciones. Y ese es un desafío, hoy veo muchos líderes con burnout porque este es un tema que los estresa mucho y no saben cómo manejar estas situaciones», comentó.

Sobre ese choque generacional en la oficina, los cambios en el mundo del trabajo, los impactos de la inteligencia artificial (IA) y cómo motivar a los jóvenes a involucrarse en el trabajo se explayará Jebsen en su próxima visita a Uruguay. La ejecutiva brindará una masterclass en el marco de la Mega Experiencia Endeavor, prevista para el jueves 28 de mayo en el Centro de Eventos del Parque de Innovación del LATU.

Participantes de la Mega Experiencia Endeavor. Gentileza: Endeavor

El encuentro reunirá a referentes del ecosistema emprendedor para repensar juntos el mundo de los negocios. Sin embargo, este año traerá una novedad: en vez de charlas inspiracionales habrá mentorías para emprendedores, en las que empresarios, inversores y expertos brindarán orientación. También habrá espacios de networking y masterclasses.

Las mentorías abordarán temas como comunicación y marketing, finanzas, estrategias y modelos de negocios, innovación, internacionalización, liderazgo, creación y gestión de equipos, formalización y asuntos legales, comercialización, financiamiento y levantamiento de capital.

Ejecutiva a las redes

La masterclass de Jebsen es uno de los puntos fuertes del evento. La argentina se desempeñó como gerente regional de Omnicanalidad en Cencosud, gerente de Comercio Electrónico en Falabella, gerente de comercio electrónico en CMD (Grupo Clarín) y Supply Manager en Mercado Libre. También lideró las operaciones Beat en Argentina y Chile y de Rappi en Argentina y Uruguay. Actualmente, integra directorios de tecnológicas y retailers en Argentina, México y Paraguay.

Su trayectoria la llevó a compartir su visión y experiencia en el mundo del trabajo a través de redes sociales, donde se volvió una figura de referencia. Cuenta con más de 294.000 seguidores en Instagram, 370.000 en TikTok y 174.000 en Linkedin.

Expectativas diversas

En diálogo con El Empresario, Jebsen explicó que cada generación espera cosas diferentes de un mismo líder, desde la forma de comunicarse hasta el estilo de conducción. Así, mientras un baby boomer puede estar en una reunión de tres horas, una persona de la generación Z probablemente no preste atención si el mensaje no es dinámico.

Según la ejecutiva, se trata de «un problema mundial» que muchas empresas todavía no identifican en su interna. América Latina, caracterizada por liderazgos «antiguos» o «paternalistas» en muchos casos, no es ajena a esa dificultad.

Jebsen cuestionó además la afirmación de que «los jóvenes son de cristal». En su opinión, no se entiende que si bien las nuevas generaciones tienen menos paciencia, los líderes a veces no saben cómo tratarlos. «Lo primero que tenemos que ver es que esto es un problema y que tenemos que encararlo como organización. Lo segundo es cómo preparamos a esos líderes para que tengan la empatía y las ganas de trabajar con esos jóvenes, porque es desgastante», señaló.

La relación de las nuevas generaciones con el liderazgo también cambió. Según Jebsen, hoy la mayoría de los jóvenes no quieren liderar, sino emprender. «El tema es que para hacerlo tenés que poder liderar», explicó. Para eso, destacó que se requieren habilidades blandas y otras vinculadas a la tecnología, al pensamiento creativo y analítico.

En un escenario en el que las empresas enfrentan cambios acelerados en las dinámicas laborales, Jebsen sostuvo que el desafío no pasa exclusivamente por incorporar tecnología, sino también por aprender a gestionar talentos y equipos cada vez más diversos.