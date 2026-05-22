Startup uruguaya Magma Relief, que hace productos para el alivio menstrual, desembarca en Brasil
La empresa, fundada por Paula Da Cunda y Patricia Rodríguez, selló una alianza con brasileña Loff Saúde, que comenzará a productir y vender su producto estrella Magma Crema en San Pablo
Magma Relief, startup uruguaya de productos para aliviar molestias asociadas al ciclo menstrual, selló un acuerdo para desembarcar en Brasil con la firma local Loff Saúde, especializada en salud y bienestar.
Incubada en el Centro de Innovación y Emprendimientos de Universidad ORT, a seis meses de su salida al mercado, la firma cofundada por Paula Da Cunda y Patricia Rodríguez, llegará a San Pablo en el segundo semestre del año. Lo hará con su producto estrella, Magma Crema, elaborado con ingredientes naturales para aliviar molestias antes y durante la menstruación. «Es una fórmula propia hecha con extractos vegetales, amigable con el cuerpo, que relajan la zona del abdomen y reduce la sensación de hinchazón y molestia», dijo Da Cunda.
La marca llegará con un modelo de «transferencia de tecnología», mediante el cual Loff Saúde invierte en la tecnología de Magma Relief y se encarga de la operativa en Brasil. «Ellos asumen los costos de producción, operación, distribución y registro. Nosotras recibiremos regalías por cada venta», indicó Rodríguez.
El contrato, a tres años, se renovará automáticamente «si los objetivos se cumplen», aclaró.
Inicialmente, la crema se venderá a través de un e-commerce propio. Una vez consolidada, llegará a tiendas físicas como farmacias. Para la primera etapa, se producirán 10.000 unidades, un salto significativo respecto a las 100 que elaboran por mes en Uruguay. A nivel local, Magma vende sus productos en La Molienda (Montevideo y Punta del Este), Calma House (Punta Carretas) y farmacias de Montevideo y el interior.
Además de la crema, la startup ofrece un blend herbal para infusión y un mazo de cartas educativo. Y, según las socias, ya trabajan en dos nuevos lanzamientos para este año.
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