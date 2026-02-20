Fintech uruguaya captó US$ 800.000 de inversión y busca innovar en adelantos de sueldos

Abrir la aplicación, ver cuánto dinero se ha generado del sueldo por los días trabajados, y si es necesario, cobrarlo en el momento.

Esto es lo que propone Payflex, la fintech uruguaya cofundada por Matías Bombi y Fausto Friedrich, que ya captó US$ 800.000 de inversión de su ronda abierta de unos US$ 1,5 millones.

La startup uruguaya, creada en 2023 de la experiencia global de sus fundadores en temas como cripto y finanzas, captó la atención, y el dinero, de asesores locales como Andrés Romaniello -gerente comercial de la empresa Avenida Servicios Financieros- e inversores con experiencia previa en Citi, Julius Baer, PWC. El objetivo de esta ronda es para contar con liquidez, consolidar la presencia en Uruguay y, a mitad de este año, llegar a Argentina.

Valor financiero

Incubada en el Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE) de Universidad ORT, donde los cofundadores se conocieron, la plataforma busca revolucionar la tradicional manera de pago «a fin de mes» con una propuesta disruptiva: adelantos de sueldo instantáneos, de forma gratuita, sin intereses ni deudas. «Si vamos todos los días y generamos valor para la empresa, porqué tenemos que esperar a fin de mes para cobrar. Nuestra misión es que se pueda cobrar cuando se quiera, no solo una vez por mes. Con nuestra aplicación el trabajador visualiza cuánto dinero ha generado con sus días de trabajo y lo cobra con un clic. Evitamos que, si necesita dinero, tenga que endeudarse con créditos», dijo.

Diferencial Plataforme permite adelantos de sueldo instantáneos, de forma gratuita, sin intereses ni deudas.

La plataforma cuenta con 15.000 usuarios activos en rubros como retail, restaurantes, seguridad, hospitales, entre otros, y crece un 50% mensual. Entre las empresas clientes tiene a Vida, Hertz, Banco de Prótesis y Club Biguá.

PayFlex. La fintech fue creada por Fausto Friedrich y Matías Bombi. Foto: Gentileza PayFlex

Quienes más utilizan este servicio, lo hacen en momentos puntuales como etapa de inicio escolar, fiestas o vacaciones. «No es solo por necesidad, muchos quieren disponer de dinero para un viaje», comentó Bombi.

Agilidad y seguridad

Por el tipo de actividad e información que manejan, la seguridad es uno de los pilares fundamentales. Friedrich explicó que cumplen con todas las regulaciones del Banco Central de Uruguay, hecho que lograron tras un año de trabajo junto a un importante estudio legal. Además, para garantizar la seguridad de los datos, la arquitectura de su plataforma incluye encriptación y ciberseguridad, aclaró Bombi. A la hora de funcionar, las empresas solo deben darse de alta en la plataforma y agregar la nómina. Luego, la tecnología de Payflex hace el resto. «Es tan seguro que no hemos tenido ningún caso de no pago», puntualizó Friedrich.

Cada trabajador se descarga a la aplicación, se loguea y ahí visualiza lo que va generando. Incluso, para evitar problemas a los equipos de RR.HH., Payflex es la que adelanta los fondos y luego la empresa le paga a la fintech. «Contamos con los fondos para ello, por ahora con lo que aportan los inversores, pero estamos en conversaciones con bancos para ampliar la reserva», indicó Bombi.

La fintech ofrece tres planes (básico, estándar, premium) que se adaptan a la realidad de cada empresa. Los costos van desde $ 199 a $ 799. «En ningún caso el trabajador paga por su adelanto», concluyeron.