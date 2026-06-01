Es uruguayo, trabajó en Palantir y cofundó startup en Londres que captó US$ 12: para cambiar cómo hacer medicamentos

El uruguayo Martín Copes es uno de los tres cofundadores —junto a Tilman Flock y Zaki Trache— de Perceptic, una startup que aplica inteligencia artificial para acelerar el descubrimiento y desarrollo de fármacos, que acaba de cerrar una ronda de inversión semilla por US$ 12 millones.

La instancia fue liderada por Accel —un fondo con sede en Londres—, Air Street Capital y Elder Gull. "Accel tiene un track record tremendo de invertir en empresas generacionales como Spotify. Además, está Sonali De Rycker, una de las socias y de las inversoras más importantes de Europa. Cuando vimos que estaban interesados, fue increíble. Para Perceptic, ser el vehículo principal de Accel en el sector de biología tiene un significado estratégico que va más allá del cheque. Y Air Street Capital es un fondo especializado en IA dirigido por Nathan Benaich que conoce el sector", indicó Copes a El Empresario, desde Londres, donde vive actualmente.

Martín Copes. Trabajo en la compañía de IA Palantir por más de seis años.

Los tres cofundadores llegan con una amplia trayectoria en IA, ya que trabajaron en Palantir, compañía especializada en esta tecnología cofundada por Peter Thiel y Alex Karp.

La elección de Accel por Perceptic también es parte del camino que comenzó a tomar este fondo en el sector de biología. "Nos eligieron como su apuesta, su vehículo principal en este espacio, es una señal de que no van a respaldar a ningún competidor directo", señaló el emprendedor uruguayo.

En la ronda también participó el futbolista profesional alemán Mario Götze, quien jugó en la selección de su país y es recordado por haber convertido el gol que le dio el Mundial a los germanos frente a Argentina en Brasil 2014.

Germany's Mario Goetze celebrates after scoring against Argentina during extra time in their 2014 World Cup final at the Maracana stadium in Rio de Janeiro July 13, 2014. REUTERS/Eddie Keogh (BRAZIL - Tags: SOCCER SPORT WORLD CUP TPX IMAGES OF THE DAY) SOCCER-WORLD/M64-GER-ARG EDDIE KEOGH/REUTERS

Una innovación transversal

Según explicó el uruguayo, el diferencial de Perceptic es que soluciona un problema que sufre la industria farmacéutica: gestionar el flujo de información y el proceso de crear un medicamento desde el inicio hasta que llega al mercado en un solo lugar.

"Lograr que un medicamento llegue al mercado puede tomar una década y costar miles de millones de dólares. La mayoría de los intentos fracasan en buena parte porque las decisiones críticas —desde la investigación preclínica hasta el diseño de los estudios clínicos— se toman en silos dentro de las propias farmacéuticas, sin que la información fluya entre equipos o etapas. Perceptic propone una plataforma integral —de punta a punta en el ciclo de vida de un fármaco—, donde científicos e investigadores pueden trabajar junto a agentes de inteligencia artificial que procesan datos, encuentran patrones y sugieren caminos. La IA no toma decisiones; actúa como un acelerador de la intuición humana", explicó.

Además, aclaró que son "agnósticos" en cuanto a los modelos a utilizar. "No entrenamos modelos propios; usamos Claude, Gemini, ChatGPT o el que sea, porque lo que nosotros construimos es la aplicación, el lienzo donde los investigadores luego ponen sus conocimientos e ideas. O sea, para utilizarlo, primero el científico tiene que tener claro qué quiere buscar", precisó.

Crear la plataforma le llevó más de un año y medio y, actualmente, ya la aplican varias de las farmacéuticas más grandes del mundo, entre ellas CSL, la multinacional biofarmacéutica de origen autraliano, especializada en el desarrollo y la fabricación de terapias para enfermedades raras, graves y vacunas.

El plan de los fundadores ahora está en hacer crecer su producto y llegar a más mercados, con lo que estiman pasar de 12 a 30 personas este año.