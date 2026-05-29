De "terremoto" a "revolución" en el mundo empresarial: dos visiones sobre la IA y cómo afrontarla

El mayor problema con la inteligencia artificial (IA) es que la seguimos entendiendo mal. Y mientras sigamos así, nos va a seguir sorprendiendo y, sobre todo a las empresas, nos va a seguir agarrando con los pantalones en los tobillos», lanzó el español Jon Hernández al abrir su conferencia en el Summit IA: Human Future, ante una sala llena en el Centro de Convenciones del LATU.

El evento, producido por Jerónimo Pino, director de Cacique Group, reunió el miércoles 20 a 1.400 personas para conocer las últimas tendencias de la IA y su impacto en diferentes industrias y ámbitos laborales, a través de exposiciones de speakers nacionales e internacionales, charlas, talleres y entrevistas en vivo con referentes de la tecnología, la ciencia y las artes.

La argentina Milagros Hadad condujo el encuentro, que enfatizó en cómo esta nueva tecnología está transformando la toma de decisiones en las empresas, la gestión de equipos y las proyecciones de crecimiento de los negocios.

Jon Hernández frente al auditorio lleno en el Summit IA: Human Future Gentileza: Cacique Group

Un punto «crítico»

El español Hernández, divulgador especializado en IA y líder del canal de YouTube más visto en habla hispana sobre tecnología, habló sobre la adopción «extremadamente rápida» de la IA en comparación con otros grandes desarrollos y cómo está cambiando el mundo empresarial.

Según dijo, es importante entender que la IA produce inteligencia con valor económico. «Y en una sociedad montada alrededor del valor que le hemos dado a la inteligencia, estamos en un punto crítico», afirmó, ya que no existe competencia posible entre humanos e IA, porque esta última mejora todos los días.

Entonces, ¿cuál es la clave para afrontar este escenario? Encontrar cómo aportar valor y comprender de qué manera la IA puede contribuir a nuestras vidas y sacarle el máximo provecho.

Por otra parte, el experto aseguró que mientras hace un año atrás no se le daba importancia suficiente al avance de la IA, actualmente esta ha superado las expectativas. Por eso, llamó a mantenerse atentos. «Hoy vemos la punta del iceberg», aseguró, pero pronosticó que el impacto de esta tecnología «será como la revolución industrial, solo que 10 veces más rápido y 10 veces más relevante».

Jóvenes talentos

Si bien hoy la IA ya se introdujo en prácticamente todas las industrias, Hernández sostuvo que los sectores de medicina y educación sean los más impactados. Como consecuencia, «la IA está causando un terremoto en el mercado laboral» y se está desplazando a los perfiles junior.

Actualmente, a los jóvenes les cuesta un 14% más conseguir empleo que antes de la IA, señaló. Esto provoca que, en muchas empresas, los colaboradores de entre 20 y 29 años boicoteen el uso de esta tecnología sin que sus jefes lo adviertan, lo que afecta directamente a las organizaciones, que como nunca antes están invirtiendo en esta herramienta.

Para Hernández, la incertidumbre sobre el mercado laboral es global. «Cuando viene la tormenta, es mejor prepararse», y hoy eso implica «ponerse las pilas con la IA», analizó.

Lo extraordinario

Para cerrar el evento, el consultor y conferencista argentino en temas de innovación e inteligencia aumentada, Jonatan Loidi, evaluó la manera en que la IA modificará la vida de las empresas y de las personas en los próximos años, y explicó cuáles son las claves para encontrar el diferencial humano.

La actitud frente a los problemas, la curiosidad, la capacidad de adaptación y la toma de decisiones en escenarios inciertos seguirán destacando a las personas frente a la tecnología, planteó.

Jonatan Loidi durante su charla en el Summit IA: Human Future. Gentileza: Cacique Group

Según Loidi, la IA «es una herramienta más», y relativizó su importancia frente a hitos históricos como el descubrimiento del fuego, aunque sí la considera una «revolución». Y, al igual que ocurrió con otras grandes transformaciones, cree que los problemas aparecerán principalmente durante la etapa de transición.

Para el consultor, esta tecnología llegó para cambiar la vida las personas y crear experiencias de alto impacto, por ejemplo a nivel educativo o laboral. En ese marco, quienes logren diferenciarse podrán conquistar grandes objetivos. «Si querés ser parte del 5% que hace cosas extraordinarias, debés hacer lo que el otro 95% no quiere hacer», subrayó.

Dentro de un paradigma en el que «el conocimiento es un nuevo commodity», la actitud y la curiosidad serán atributos fundamentales para el desarrollo humano, aseguró Loidi.