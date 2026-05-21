Summit IA Human Future: más de 1.400 personas debatieron sobre la revolución tecnológica en los negocios, el liderazgo y el futuro del trabajo

El Summit, conducido por la argentina Milagros Hadad, puso el foco en cómo la inteligencia artificial está modificando la manera en que las organizaciones toman decisiones, gestionan equipos y proyectan su crecimiento. Bajo la consigna “¿Protagonistas o espectadores?”, las distintas exposiciones coincidieron en un mismo punto: el desafío no pasa únicamente por incorporar tecnología, sino por desarrollar la capacidad de adaptación frente a un escenario que evoluciona a gran velocidad.

La apertura estuvo a cargo del divulgador científico español Jon Hernández, que planteó una mirada directa sobre la aceleración de la inteligencia artificial y su impacto sobre empresas, profesiones y dinámicas laborales. Durante su exposición abordó el avance de los nuevos modelos de IA, la automatización de tareas y las transformaciones que ya comienzan a sentirse en el mercado de trabajo, especialmente en roles junior. Además, durante la tarde encabezó un workshop ejecutivo enfocado en aplicaciones prácticas de IA.

Más tarde, Jorge Milburn, exejecutivo de Tesla y actual integrante de 1X, compartió su experiencia en compañías vinculadas a innovación y robótica avanzada. Su presentación giró en torno al desarrollo de robots humanoides y al modo en que la inteligencia artificial redefinirá la vida cotidiana, la productividad y las formas de trabajo. También remarcó la importancia de experimentar, mantenerse en aprendizaje constante y comprender los cambios en profundidad, evitando lecturas simplificadas sobre un proceso que recién comienza.

Uno de los intercambios más celebrados de la jornada fue la conversación entre Hernán Cattáneo y Jerónimo Pino. El reconocido DJ y productor argentino repasó cómo la tecnología transformó la industria musical desde la era analógica hasta el presente digital, modificando tanto la producción como el acceso a la música. Aun así, defendió el valor de la autenticidad, el criterio artístico y las experiencias en vivo, en un contexto en el que las herramientas tecnológicas amplifican posibilidades, pero no reemplazan la conexión humana.

Gonzalo Moratorio en el Summit IA Human Future 2026.

El momento más emotivo llegó con Gonzalo Moratorio, recibido con una ovación de pie apenas ingresó al escenario. En una conversación atravesada por la ciencia, la investigación y su experiencia personal, el científico uruguayo habló sobre el tratamiento experimental que enfrenta para combatir el agresivo tumor que afecta su salud, así como de los desafíos físicos y emocionales que atravesó en los últimos meses. También explicó cómo su laboratorio trabaja en el rediseño de genomas virales para desarrollar soluciones capaces de atacar células tumorales, y destacó el papel que hoy cumple la inteligencia artificial en la aceleración de los procesos científicos y médicos.

El cierre estuvo a cargo de Jonatan Loidi con su conferencia “Inteligencia Aumentada”, centrada en cómo la inteligencia artificial modificará el trabajo, las empresas y la vida cotidiana en los próximos años. A través de ejemplos vinculados a tecnología, educación y negocios, planteó que el diferencial seguirá estando en capacidades humanas como la actitud, la curiosidad, la adaptación y la toma de decisiones frente a contextos inciertos.

Además de estas oratorias, el summit incluyó el panel “Decidir cuando nadie tiene todas las respuestas”, integrado por Lorena Betancor (catedrática de Biotecnología en la Universidad ORT Uruguay), Víctor Valle (CEO de Google Argentina) y Marcelo Abreu (gerente de Innovación en Antel). La conversación abordó temas vinculados al pensamiento crítico, el impacto de la IA en el empleo, la transformación educativa y la importancia de desarrollar infraestructura tecnológica y modelos locales para proteger la soberanía de los datos.

CEO del Summit, Jerónimo Pino.

A pesar de las diferencias entre disciplinas, trayectorias y enfoques, hubo una idea que atravesó gran parte de las exposiciones. El avance de la inteligencia artificial no desplaza el valor de lo humano, sino que obliga a redefinirlo. Desde la ciencia y la educación hasta la música, los negocios y la tecnología, los distintos speakers coincidieron en que la creatividad, el pensamiento crítico, la sensibilidad y la capacidad de conectar con otros seguirán siendo atributos difíciles de reemplazar.

Esta edición contó con el acompañamiento de empresas y organizaciones referentes como Itaú Empresas, Universidad ORT Uruguay, Scienza, Toyota, Antel, Blue Cross & Blue Shield, Global Brokers, LATU, Latin Securities, Jetmar y Riba.