"Despertar a las fieras": la visión del exCEO de Google Argentina sobre el rol de las empresas ante la IA

La inteligencia artificial (IA) avanza de forma imparable en los negocios, lo que dispara una pregunta inevitable: ¿qué pueden hacer las empresas ante esta transformación? La respuesta no es simple, pero podría resumirse en el concepto de «humanidad aumentada», según la visión de Víctor Valle, exCEO de Google Argentina y actual CEO de Pieper AI, firma que asesora a compañías en IA y transformación digital.

El ejecutivo utilizó esa idea como eje y título de la charla que ofreció este martes en el Aula Magna de la Universidad Católica (UCU), en un evento organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).

Valle repasó los avances y «saltos cuánticos» que esta tecnología está logrando a una velocidad cada vez mayor. Como ejemplo, mencionó que las plataformas de IA mejoran sus aprendizajes y capacidades cada poco más de tres meses, cuando hasta hace un tiempo los avances demandaban un par de años. Otra señal es la exploración de la conexión entre la IA y la realidad 3D para que aprenda sobre variables como peso, aceleración, textura y temperatura, lo que permitirá entrenar robots en mundos simulados.

Además, la IA se ha convertido en un motor capaz de incrementar en promedio un 30% la productividad de los empleados, según un estudio de Microsoft.

A partir de estos avances, Valle dijo que la IA se volvió una «máquina muy poderosa que ha tomado una parte importante de la actividad cognitiva», algo que genera miedo. Sin embargo, llamó a «poner la IA en su lugar» y relativizó que se trate de una verdadera inteligencia. «La IA no razona; procesa datos», afirmó. Si bien es capaz de crear contenido, funciona a partir de patrones estadísticos. En realidad, «parece entender, pero simula», sintetizó.

A diferencia de las personas, la IA «no te mira», no tiene capacidad de deducción o de abstracción. En ese marco, sostuvo que las habilidades que diferencian a los humanos de las máquinas -y que se deben fomentar desde la educación y la familia- son el pensamiento crítico, la curiosidad, la creatividad y la empatía.

En la visión de Valle, el debate sobre IA alcanza una dimensión espiritual: «Los cristianos tenemos la clave frente a la IA, que es el reposo interior», un estado que permite contemplar y conectar con lo divino, dijo. «Bienvenida la máquina si me deja más tiempo para contemplar», reflexionó.

"Cyborgs secretos"

Charla de Víctor Valle, CEO de Pieper AI, en evento de ACDE. LEO MAINE

Lejos de conformarse, las personas deben «ir por más», actuar con responsabilidad y formarse en esta tecnología, planteó.

Esa recomendación abarca también a las empresas y sus líderes. «Como dirigentes no podemos delegar el rol que tenemos como faro», remarcó Valle.

Además de «alfabetizarse» en esta tecnología y «cuidar lo humano como ventaja competitiva», es necesario «llevar la IA a la agenda directiva», diagnosticar procesos, elegir unos pocos casos de aplicación, definir reglas de uso y capacitar a los equipos.

De hecho, reentrenar a los empleados será crucial para las organizaciones, al punto que el 59% de la fuerza laboral global deberá pasar por ese proceso en los próximos cinco años, comentó.

También propuso a las organizaciones aprender de los «cyborgs secretos», aquellos empleados que utilizan IA para elevar su productividad, más allá de que tengan permiso de la empresa para hacerlo o no, y definir políticas de aplicación interna.

El efecto positivo de este enfoque es «despertar a las fieras», aseguró Valle. «Cuando permitís a tus empleados usar la IA para innovar en tu negocio, podés ir mucho más allá y hacer muchas más cosas buenas y producir mejores productos y servicios para el bien común», declaró.

Esa mirada altruista coincide con la de Enrique Shaw, empresario católico argentino que será beatificado por el papa León XIV y fundador de ACDE. En Argentina, la asociación homenajeó su figura el año pasado al hacerlo participar como «orador» en un evento a través de un avatar generado por IA. Allí, Shaw afirmó que «la tecnología debe ser un instrumento para un fin superior».