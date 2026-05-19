Qué es lo único que nos hace felices de verdad según Harvard y cómo la inteligencia artificial puede afectarlo

Después de más de ocho décadas de seguimiento a cientos de personas, una de las investigaciones más extensas sobre bienestar humano llegó a una conclusión que contradice muchas ideas instaladas sobre el éxito: la felicidad no depende principalmente del dinero, la fama o el poder, sino de la calidad de los vínculos personales.

El estudio, desarrollado por la Universidad de Harvard desde 1938, siguió durante más de 85 años la vida de 724 participantes y sus familias, identificando que las relaciones cercanas y significativas son uno de los factores más importantes para una vida saludable y satisfactoria.

En paralelo, el crecimiento de herramientas de inteligencia artificial abrió un nuevo debate sobre el impacto de la tecnología en la salud mental, las emociones y la forma de relacionarse con los demás. La psiquiatra española Marian Rojas Estapé, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas, Encuentra tu persona vitamina y Recupera tu mente, reconquista tu vida, analizó cómo el uso intensivo de pantallas y asistentes virtuales está modificando el funcionamiento emocional de las personas.

Según explicó la especialista, en las consultas aparecen cada vez más personas con cansancio mental, irritabilidad y dificultades para sostener la concentración o tolerar la frustración. Sostuvo que el cerebro se acostumbra a la inmediatez: respuestas rápidas, estímulos permanentes y gratificación constante. Como consecuencia, la vida cotidiana —más lenta y menos espectacular— puede empezar a sentirse insuficiente.

Personas reunidas usan el celular. Foto: Freepik.

El efecto de la dopamina y la recompensa inmediata

La psiquiatra explicó que la dopamina está vinculada con la motivación y la búsqueda de recompensa. Cuando el cerebro recibe estímulos inmediatos de forma constante, disminuye la tolerancia al esfuerzo y a los procesos lentos.

En ese contexto, advirtió que la inteligencia artificial puede convertirse en una fuente permanente de gratificación instantánea si reemplaza procesos personales como la reflexión, la paciencia o el contacto humano.

Sin embargo, también reconoció que estas herramientas pueden resultar útiles como apoyo para ordenar pensamientos, registrar emociones, practicar ejercicios de respiración o trabajar la escritura personal. “La inteligencia emocional no nace de una respuesta brillante, sino del contacto honesto con lo que uno siente”, afirmó.

Mujer mirando el celular Freepik

Los riesgos de los vínculos sin conflicto

Otro de los puntos que destacó la especialista es el impacto de convivir con asistentes virtuales que responden rápidamente, no contradicen y se adaptan a las necesidades de cada usuario. Según Rojas Estapé, existe el riesgo de que las personas comiencen a perder tolerancia hacia aspectos inevitables de los vínculos reales como el desacuerdo, la espera o la necesidad de negociar.

“El amor real tiene ternura, pero también tiene límites, verdad, compromiso y renuncia”, sostuvo.

La psiquiatra también advirtió sobre el uso de herramientas de IA en situaciones vinculadas a salud mental severa. Aunque consideró que pueden servir como apoyo complementario —por ejemplo para ofrecer psicoeducación, registrar síntomas o recomendar hábitos saludables— remarcó que no deben reemplazar la atención profesional en casos de crisis, ideación suicida o cuadros graves.

Para la especialista, el vínculo humano sigue siendo el principal factor de protección emocional.

En el ámbito laboral, señaló que la inteligencia artificial puede aliviar tareas repetitivas y liberar tiempo, pero también incrementar el agotamiento si se utiliza para exigir mayor productividad y disponibilidad constante. “El problema no es la tecnología en sí, sino el tipo de relación que establecemos con ella”, explicó.

Finalmente, Rojas Estapé propuso incorporar hábitos que ayuden a sostener la atención, el equilibrio emocional y la conexión con la vida fuera de las pantallas. Entre ellos mencionó:



Espacios sin dispositivos.

Lectura prolongada.

Actividad física.

Contacto con la naturaleza.

Conversaciones cara a cara.

Momentos de silencio o meditación.

Con base en El Tiempo/GDA