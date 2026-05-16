Trabajo, inteligencia artificial y autenticidad: cómo recuperar el valor de los procesos humanos

Si reflexionamos acerca de la naturaleza intrínseca del trabajo, es inevitable pensar en la disyuntiva entre la obsesión por los resultados rápidos y la validación externa, por un lado, frente al rescate del valor de los procesos y la autenticidad de las personas que realizan cada tarea.

Cuando creamos algo buscando el éxito inmediato (traducido en fama, dinero, clics o aplausos), corremos el riesgo de sacrificar nuestra visión original para adaptarnos a lo que el mercado o nuestra comunidad espera. Al eliminar esa presión, nuestra obra nace de una inspiración genuina y de una verdad personal, y con esto conseguimos una calidad y una honestidad superiores.

La persecución del éxito inmediato suele traer consigo expectativas y miedo al fracaso. Trabajar sin este peso nos permite probar caminos nuevos sin temor a que el resultado no sea instantáneamente rentable, enfocarnos en el dominio de la técnica y en nuestro crecimiento personal a lo largo de la ejecución, y entender que las obras más sólidas son aquellas que cocinamos a fuego lento.

Lo que hoy es exitoso, puede ser irrelevante mañana, pero una obra realizada con desapego por el reconocimiento instantáneo puede aspirar a la atemporalidad. No busca encajar en una tendencia pasajera, sino conectar con valores o ideas que permanecen vigentes a través del tiempo.

Una excelente estrategia para preservar nuestro bienestar emocional en relación a nuestro desempeño profesional es evitar poner nuestra valía personal en manos de factores externos que no podemos controlar. Haremos bien en recordar que la satisfacción no debe depender de la meta, sino del acto de hacer.

Planteo. Riverón cree que la renta básica aseguraría un cierto nivel de consumo a quienes, aún en edad de trabajar, difícilmente logren un empleo.

Relevancia cognitiva

Enmarcar la idea de una obra sin éxito inmediato en el contexto actual resulta desafiante, ya que estamos viviendo una transición desde la era de la productividad industrial hacia la era de la relevancia cognitiva.

Por un lado, el cambio del horario fijo por el trabajo orientado a resultados nos libera de la performance del esfuerzo. Ya no se trata de parecer ocupado, sino de generar algo que tenga sentido. En el trabajo independiente, nuestro producto es nuestra firma. Es cada vez más importante tener presente que, si solo buscamos el resultado económico inmediato, terminamos sometiendo a nuestro talento a un proceso de pérdida de identidad y valor diferencial. Hoy en día, nuestra verdadera ventaja competitiva no es hacer más cosas, sino hacer cosas que nadie más puede hacer, lo cual requiere que dediquemos tiempo y nos desliguemos de la expectativa de la gratificación instantánea.

Otro ingrediente insoslayable cuando analizamos el trabajo es la inteligencia artificial (capaz de absorber las tareas de éxito inmediato tales como redactar un correo estándar, programar un código básico o generar una imagen genérica). La IA no tiene intuición de trascendencia. El trabajador que utiliza la IA para automatizar lo urgente puede dedicar su energía mental a la parte de la obra que requiere profundidad, ética y originalidad, elementos que no suelen dar frutos en el minuto uno pero que definen la excelencia.

Por otro lado, trabajar desde casa desdibuja la línea entre la vida y el oficio. Esto puede ser una trampa (el trabajo infinito) o una oportunidad para la maestría. Al no tener una vigilancia constante, la motivación debe ser intrínseca. La mejor obra surge cuando trabajamos en algo porque creemos en ello, no porque alguien está cronometrando nuestro tiempo de respuesta.

Finalmente, podemos ver a la IA como un asistente que acelera procesos, pero debemos continuar ejerciendo la dirección de la obra. En la economía del conocimiento, nuestro prestigio y nuestra marca personal se construyen sobre la base de la consistencia. Si nos mantenemos fieles a nuestro estándar de calidad, ignorando el ruido de las métricas inmediatas, conseguiremos una validación sólida a largo plazo.

Adultos mayores y computación

La brecha generacional

El choque generacional es uno de los desafíos más fascinantes del liderazgo en el universo profesional actual. Se trata de un cambio de cosmovisión: para las nuevas generaciones, el trabajo es algo que hacemos, no un lugar al que vamos. Para quienes superamos los 60 años, el compromiso solía medirse por el estar; hoy se mide por el entregar.

El mayor prejuicio surge de no ver al otro trabajando. El cerebro habituado al viejo paradigma interpreta el silencio o la ausencia física como falta de actividad. La solución surge del establecimiento de indicadores de desempeño claros y tangibles. Si nos entregan un trabajo de excelencia en tiempo y forma, pasa a segundo plano saber si fue hecho en pijama, de noche o en un café. Al enfocarnos en el resultado, el juicio sobre el proceso desaparece.

Otra idea preconcebida que genera resistencia es el autodidactismo digital. Debemos valorar la agilidad de aprendizaje y observar la capacidad de resolución de problemas. Alguien que aprende por su cuenta demuestra una proactividad y una autonomía que son vitales en la era de la IA.

La brecha generacional también habilita el mentoreo inverso, ya que la jerarquía ya no fluye solamente de arriba hacia abajo. Cuando le pedimos a un integrante joven de nuestro equipo que nos explique cómo usa una herramienta de IA o cómo organiza su flujo de trabajo remoto, abatimos la barrera del prejuicio y generamos empatía.

Para tener en cuenta

• La Inteligencia Artificial puede hacer casi todo lo rápido y estándar, el valor del ser humano se desplaza hacia lo que no es inmediato. La resignificación de nuestro trabajo consiste en entender que nuestra mayor contribución hoy no es la velocidad, sino la capacidad de crear obras con profundidad, sentido y una visión que trascienda el simple cumplimiento de una tarea.

• Nuestro mejor desempeño es aquel en el que nos sentimos libres, porque no estamos encadenados a la necesidad de ser aprobados por otros de forma inmediata.

• Nuestra mayor fortaleza es la sabiduría y el contexto que los años nos han dado. Si logramos combinar ese saber ser con la flexibilidad del hacer de los jóvenes, el resultado es un equipo intergeneracional invencible. La tecnología cambia, pero la necesidad de un liderazgo humano, inspirador y que brinde seguridad emocional sigue siendo la misma.