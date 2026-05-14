Uruguayos captan US$ 2 millones y crean startup de IA que revoluciona cómo fondos globales gestionan inversiones

Un proceso de due diligence tradicional necesario para concretar una inversión puede llevar semanas. Arkimedes lo hace en horas. Así resume Rodrigo Capdevielle, cofundador de la empresa junto a Maxi Casal, el diferencial de su nueva startup.

Lo innovador de la propuesta no se hizo esperar y ya atrajo inversiones. La empresa, que salió al mercado estos días, acaba de concretar una ronda presemilla de US$ 2 millones, liderada por Newtopia, fondo de capital de riesgo con sede en Buenos Aires, y que sumó a inversores estratégicos como Steven Kaplan, profesor de la Universidad de Chicago Booth, referente en la disciplina de private equity.

Arkimedes es un proyecto que Capdevielle —emprendedor detrás de Haussa, grupo que reúne a las tecnológicas Hikko, Zenital, Delto y Simple Studio— y Casal —cofundador del unicornio Nowports— han trabajado desde 2025 y vio la luz este mes. "Antes del lanzamiento oficial construimos la solución junto a fondos que nos acompañaron desde el principio, lo que nos permitió llegar al mercado con un producto probado y maduro", comentó Capdevielle.

La inyección de capital se destinará a expandir la solución y acelerar el crecimiento de la empresa. Su producto apunta a fondos de private equity de mid-market a nivel global y actualmente cuentan con 15 clientes operativos distribuidos entre Nueva York, Londres y San Pablo, como el caso de Crescera, uno de los fondos de private equity más importantes de Brasil, que además fue su primer design partner.

Según explicaron los cofundadores de la startup, el plan es escalar a nivel global y llegar 100 fondos activos antes de cerrar este año. "El idioma, la región y el tamaño del fondo no son barreras — el playbook está construido sobre los workflows que son universales en la industria", aclaró Casal.

Arkimedes. La empresa de los uruguayos ya captó 15 clientes operativos distribuidos entre entre Nueva York, Londres y San Pablo. Foto: Gentileza Arkimedes

Además, si bien Arkimedes tiene sede en Nueva York , Capdevielle aclaró que el desarrollo tecnológico es uruguayo. "Tenemos el equipo de tecnología en Uruguay —ocho personas— que es el corazón del desarrollo". Asimismo, Casal destacó que, a nivel operativo del negocio, la empresa se complementa con un advisory board "de primer nivel" con referentes de firmas como Palantir, Patria, Partners Group y Chicago Booth.

Automatizar para acelerar

Según explicaron los cofundadores, el secreto detrás de Arkimedes está en que automatiza los workflows más críticos del ciclo de inversión. Por ejemplo, en el momento previo de una adquisición realiza identificación y scoring de oportunidades, soporte al comité de inversiones, auditoría, valoración de negocios, análisis de tendencias de mercado y planificación estratégica post-adquisición.

Casal indicó que en cuanto un deal entra a la plataforma, se genera automáticamente un plan de trabajo completo de due diligence con preguntas, workstreams, tareas por función. Luego, a medida que llegan nuevos documentos, los hallazgos se actualizan solos. "Lo mismo aplica para el sourcing: en lugar de revisar manualmente bases de datos, un agente corre 24/7 escaneando el universo de targets y entrega una lista rankeada pronta para actuar", señaló.

Tras el cierre del negocio, la plataforma también lleva a cabo el monitoreo de contratos, radar competitivo, análisis de tendencias del portafolio y estrategias de adopción de inteligencia artificial para las empresas adquiridas.

Para graficarlo, Capdevielle citó el Investment Committee Assistant, uno de sus productos que funciona como "un miembro más del comité de inversiones, potenciado por IA". "Cuando un fondo evalúa una oportunidad de adquisición, el agente analiza el deal en profundidad, valida los supuestos de la tesis de inversión, construye una tabla de riesgos ponderados con fuentes verificables y emite un juicio independiente sobre si la posición del comité resiste el escrutinio o qué debería cambiar si no lo hace. No es una lista de pros y contras; es una opinión fundamentada que ningún associate se animaría a dar en la sala", concluyó.