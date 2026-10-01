Terapia gratuita, apoyo 24 horas y más: nuevas apuestas de las empresas para cuidar la salud mental de sus equipos

La salud mental, cuando está afectada, suele impactar al mundo del trabajo. En Uruguay, la ansiedad y la depresión ocasionaron la pérdida de 3.007.692 días laborales, según datos de 2024 del Banco de Previsión Social (BPS). Aunque no son la principal causa de certificaciones médicas -el primer lugar lo tiene la dorsalgia (11,6%)-, representan el 9,6% de esas bajas.

«Si esos 3 millones de días los pasamos a años, equivaldría a 8.240 personas estando un año entero de licencia (médica)», graficó Juan Delgado, director de la plataforma de atención psicológica Tu Terapia. La empresa realizó un estudio sobre salud mental con información del BPS y datos del relevamiento de 117.000 casos de usuarios de su servicio en Uruguay y Argentina, tanto particulares como quienes acceden a través de un beneficio corporativo.

De ese universo, el 46,2% de las consultas en Uruguay son por burnout y estrés laboral. Según la plataforma, quienes más llegan a terapia tienen entre 18 y 34 años (66,7%) y en su mayoría son mujeres (más del 60%). Los resultados reflejan que los hombres consultan menos -lo que para Delgado responde a «un estigma»- y que los más jóvenes tienen más naturalizado recurrir al psicólogo.

Estrategias de apoyo

Las empresas incorporan cada vez más la salud mental dentro de sus programas de beneficios y políticas de recursos humanos. Firmas de tecnología, farmacéuticas, de retail y de atención al cliente son algunos de los sectores donde la cultura organizacional incluye o comienza a incorporar propuestas en esta área, señaló Delgado.

«En TaTa, BAS y San Roque tenemos una convicción muy clara: el bienestar de las personas es parte de nuestra cultura y la salud emocional es una prioridad», afirmó Gabriela Broda, directora de Gestión Humana de Grupo Vierci - División Retail.

La empresa desarrolla iniciativas de prevención y acompañamiento en seguridad y salud ocupacional, cultura y diversidad. Este año sumó el Programa de Asistencia al Colaborador (PAC), que brinda asistencia psicológica, orientación legal, financiera y nutricional, a través de profesionales, las 24 horas, los 365 días del año. El PAC es gratuito, confidencial y voluntario para los 4.500 colaboradores y sus familias.

«Uno de los aspectos que consideramos especialmente relevantes es la autonomía y la inmediatez: el colaborador puede comunicarse directamente, sin autorizaciones internas ni derivaciones previas. Para nosotros eso también es cuidar: hacer que acceder a ayuda profesional sea fácil, inmediato y confidencial», afirmó.

En menos de un mes desde su lanzamiento, el PAC registró 238 consultas y alcanzó un 6% de adhesión. «Queremos contribuir a naturalizar la conversación sobre la salud emocional y el bienestar, y generar una cultura en la que pedir ayuda cuando se necesita sea parte del cuidado de las personas», subrayó Broda.

En Farmashop, el abordaje de la salud mental en los últimos cinco años se hace con un equipo interdisciplinario integrado por psicólogo, médico laboralista e ingeniera prevencionista, que gestiona evaluaciones de riesgos psicosociales y acciones posteriores de intervención planificada, actividades de psicoeducación, charlas y capacitación, comentó Cecilia Migliorisi, jefa de Gestión Humana.

Hace dos años, Farmashop sumó junto a Tu Terapia un servicio de atención en salud mental bonificada, con un 50% de descuento en todas las sesiones, presenciales u online, para sus más de 2.600 colaboradores. «Las personas están en el centro del negocio y son nuestro mayor capital y diferencial», explicó sobre el origen de esta propuesta. «La compañía tiene un compromiso y una responsabilidad en la salud de sus colaboradores, siendo el acceso a la psicoterapia una vertiente medular», agregó.

El beneficio registra una «importante adhesión» y una buena conversión de sesiones mes a mes. Además, las encuestas de clima muestran una valoración positiva de la iniciativa y de la preocupación de la empresa por el bienestar y la salud mental. Para Migliorisi, «en la medida en que las personas se sienten mejor y gozan de un bienestar psíquico más robusto, es clara la influencia» en indicadores como ausentismo y rotación.

El costo de las sesiones frena el acceso a terapia La principal barrera que existe entre la necesidad de hacer terapia y efectivamente empezar a recibirla es el costo de la consulta. Así lo afirmaron tanto el 27% de los pacientes que usan Tu Terapia como el 81% de los psicólogos relevados por la plataforma para elaborar su informe sobre salud mental. Para mitigar el obstáculo económico y acercar el servicio a sus colaboradores, las empresas financian la atención a través de un sistema de copago, donde cubre parte del costo junto al aporte del propio trabajador. Esa modalidad permite que el empleador acompañe más tiempo a la persona para que reciba tratamiento y a su vez el paciente se comprometa con el proceso psicoterapéutico porque pone de su parte. Entre ambos logran que la terapia tenga más continuidad en el tiempo.

Precisamente, la duración del proceso es fundamental para que el paciente consiga resultados clínicos exitosos, señaló el director de Tu Terapia.



Montes del Plata desarrolla una estrategia integral de bienestar emocional que abarca a todos los colaboradores y sus familias, en los 16 departamentos donde opera. Combina acompañamiento psicológico, espacios de reflexión, acciones de contención y actividades de sensibilización, indicó Aldo Favre, gerente de Personas y Cultura Organizacional.

Para la empresa, la salud mental forma parte de la salud integral y es abordada a través de la organización del trabajo, el acompañamiento de las personas y la sensibilización y capacitación, «con una gestión preventiva y sistemática», comentó Favre.

Mujer en consulta con piscóloga.

Desde 2016 implementa una estrategia de cercanía y escucha, que se reforzó con la pandemia. Hoy cuenta con el servicio de atención psicológica del Centro de psicoterapia Di Mauro-Davrieux, con cinco sesiones gratuitas al año para colaboradores y familiares y un 50% de descuento para seguir el tratamiento. La Academia Montes del Plata organiza talleres con expertos sobre ansiedad, depresión, vínculos, autoconfianza y autorregulación.

Los talleres de bienestar emocional alcanzan una participación voluntaria de más de 300 personas y están entre las propuestas mejor valoradas.

«El programa acompaña una evolución positiva en indicadores de clima, ausentismo y rotación. Por ejemplo, la percepción de bienestar mejoró 22 puntos porcentuales desde que comenzamos con este abordaje», destacó el gerente. «Igualmente, el resultado más importante es cultural: hoy la salud mental es un tema del que se habla en Montes del Plata y ese es el principal punto de partida para cuidarla».