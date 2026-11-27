Kaudal es el vehículo financiero que creó Mozart, fintech uruguaya que automatiza la cobranza con agentes de voz de inteligencia artificial (IA), con el que la startup ingresa al negocio de gestión de carteras de deudas.

La iniciativa fue lanzada este año y ya concretó la compra de su primera cartera de créditos, perteneciente a una financiera uruguaya, con un capital de más de $ 50 millones (más de US$ 1,2 millones), detalló Christian Valdomir, cofundador y CEO de la compañía.

Según explicó, la cartera adquirida corresponde a créditos en mora de personas que en su mayoría ya tenían historial con la financiera y registraban pagos previos. «Lejos del estereotipo del ‘mal pagador’, gran parte corresponde a personas que ya habían tenido créditos anteriores y los habían pagado. Son personas que demostraron que quieren pagar. Lo que necesitan es un camino posible», señaló Valdomir.

A través de Kaudal, la empresa buscará adquirir, administrar y gestionar la cobranza de carteras de créditos vigentes y vencidas de bancos, financieras y empresas de consumo masivo, tanto en Uruguay como en el resto de América Latina.

«Es una situación que vemos todo el tiempo con las empresas con las que trabajamos. Tienen carteras que ya no quieren gestionar, pero les preocupa a quién se las entregan, porque esas personas siguen asociando la deuda con su marca», afirmó Valdomir. «Con Kaudal les damos una salida que permite obtener liquidez inmediata para volver a prestar y la tranquilidad de que sus clientes serán tratados con respeto».

Aunque este proyecto funciona como una entidad separada, con capital y gobierno propios, el CEO indicó que se utilizará la plataforma de IA con voz de Mozart para las cobranzas.

Esto le permite capitalizar la experiencia de la startup, que ya trabaja con más de 60 clientes empresariales en 16 países, los cuales usan su plataforma para gestionar su propia cobranza.

Dólares.

De todas, formas, aclaró que Kaudal no reemplaza ese modelo, sino que lo complementa, ya que cada institución decide qué le conviene en cada momento. «Puede seguir gestionando su cartera con la tecnología de Mozart, vender a Kaudal los tramos que no quiere sostener en su balance o combinar ambas alternativas», detalló.

Valdomir adelantó que esta es la primera de una serie de operaciones. En Paraguay, Kaudal se encuentra en una etapa avanzada de negociación con tres de los principales bancos del país para adquirir y administrar un activo de más de US$ 350 millones. Además, avanza con operaciones en Chile y prevé llegar próximamente a México y Brasil.

En paralelo, Mozart trabaja en su próxima ronda de inversión de US$ 8 millones y ya está en conversaciones con fondos de primer nivel de la región. Esa instancia le permitirá acelerar su expansión.

«Mozart sale de compras, pero con una convicción clara: se puede cobrar mejor para los bancos y financieras, que recuperan liquidez y cuidan su reputación, y también para miles de personas que encuentran una salida real a su deuda. Kaudal es nuestra forma de demostrarlo», cerró Valdomir.