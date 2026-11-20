Akua, la paytech cofundada en 2024 por el uruguayo Juan José Behrend (director de producto y tecnología), el colombiano Carlos Marín (CEO) y el brasileño Rodrigo Rodrigues (director de operaciones), captó una millonaria inversión. Sin embargo, lo más importante no radica en el monto, sino en que vino de Itaú Ventures, el brazo de corporate venture capital de Itaú Unibanco, destacó Behrend. «Lo que más nos interesa es la oportunidad, que el banco más grande de América Latina apuesta por tecnología uruguaya».

La cifra de inversión no fue relevada, aunque, según datos públicos, a través de esta herramienta el banco destina inversiones de entre US$ 3,5 millones y US$ 8,5 millones.

Esta operación se suma a los US$ 13 millones que Akua captó en dos rondas anteriores, en las que participaron Propel Ventures, Flourish Ventures y Cathay Latam, tres fondos globales con vasta trayectoria en el sector fintech. También se incorporaron inversores regionales como Atlántico, Honey Island 4UM (Brasil), Krealo, el vehículo de corporate venture de Credicorp (Perú), y Simma Capital (Colombia).

El vínculo entre ambas organizaciones comenzó hace aproximadamente un año en el ecosistema de Cubo Itaú, el hub de innovación impulsado por el banco que conecta startups y empresas con sede en Uruguay, y donde Akua instaló su oficina. A partir de esa interacción, los equipos de tecnología y medios de pago de Uruguay y Brasil comenzaron a analizar oportunidades de colaboración. Para Behrend, sin embargo, el acercamiento comenzó antes. «Arrancó hace más de dos años, cuando comenzamos en Cubo Itaú porque nos ayudaron mucho a difundir todo lo que veníamos haciendo», aseguró.

Sinergias

Según un comunicado de Itaú Unibanco, la institución busca combinar inversión estratégica, innovación abierta y aplicación concreta en el negocio. «Itaú en Uruguay avanza en la exploración de la tecnología de Akua para la modernización de su plataforma de adquirencia y la evolución de su negocio de medios de pago».

En tanto, el cofundador uruguayo dijo que en una primera etapa explorarán oportunidades de cooperación en las herramientas de pago. «Ya tenemos equipos en Uruguay y Brasil trabajando juntos; el plan luego es llevar nuestra tecnología a todo el continente. Buscaremos sinergias para innovar en motores de adquirencia, soluciones para el comercio, seguridad, entre otras», explicó.

Carlos Marín, Juan José Behrend y Rodrigo Rodrigues, cofundadores de Akua. Foto: Gentileza Akua

Por su parte, Diego Lanza, director de Empresas y Nuevos Negocios de Itaú Uruguay, destacó que Uruguay será el nuevo mercado donde el banco incorporará la tecnología de Akua para mejorar la experiencia de los clientes y la seguridad de las operaciones. La inversión refleja «nuestra intención de acompañar a una empresa con tecnología desarrollada en la región y de construir, a partir de ahí, nuevas soluciones para el mercado de pagos», indicó.

Asimismo, Behrend adelantó que el capital se destinará a impulsar el crecimiento de Akua en la región en 2027. «Nuestro foco será Brasil y México, y comenzaremos una gira por varios países donde haremos eventos para difundir los pagos agénticos», concluyó.