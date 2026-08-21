El "superpoder" del generalista profundo, la mirada del uruguayo Juan José Behrend en su primer libro

Cuando Juan José Behrend, cofundador de la paytech Akua, ve los modelos Peugeot 208, 308 y 3008 estacionados uno junto al otro, no ve tres autos distintos sino el mismo motor y el mismo chasis con carrocerías diferentes que evolucionaron durante ocho años consecutivos. Ese modelo, de aplicar un mismo sistema de patrones en un proceso y producto, la llevó al mundo tecnológico y le permitió solucionar varios problemas en sus proyectos.

Este es uno de los ejemplos que demuestran la relevancia que tiene el generalista profundo para atar cabos entre diferentes áreas y resolver un problema específico. «Si lo ves, empezás a estudiarlo y te das cuenta de que el auto, en realidad, está compuesto por el motor y la carrocería básica, que es el chasis. Pero van logrando sacar nuevos modelos, te van diciendo ‘mirá, este es mejor’, y te hacen cambiar el auto cada tanto. Entonces logran plataformizar el producto», analizó.

Para Behrend, ese concepto -estandarizar una base común para que lanzar variaciones sea rápido y barato- es aplicable a cualquier industria, pero para entenderlo es necesario ser un generalista profundo.

«En mi actual empresa apliqué lo que vi en la industria automotriz: estandarizar todo para que después sea muy fácil y rápido lanzar un nuevo producto. Lo entendí cuando analicé el patrón de tickets que llegaban a un equipo de trabajo, donde el 80% eran más o menos similares. La solución no fue contratar más gente, sino plataformizar el problema y habilitar el autoservicio», ejemplificó.

El emprendedor decidió volcar su experiencia como generalista profundo y contar las ventajas de ese perfil en Patrones, su primer libro. En el texto reúne reflexiones y anécdotas sobre esta temática que cosechó a lo largo de los años mientras trabajó en empresas como PedidosYa, Farmashop, dLocal, Pomelo, además de su actividad como docente en la Universidad Tecnológica (UTEC) y en Universidad ORT, y su presente en Akua.

Patrones. El libro se puede adquirir en forma online o en varias librerías de Uruguay.

Behrend asegura que este perfil tomó más relevancia con la llegada de la inteligencia artificial (IA) generativa y remarcó que ahora se transformó en un «superpoder».

«Por mucho tiempo, escuché que el generalista es alguien que no se define, que vende humo. Si en una entrevista te preguntaban ¿qué hacés?’ y contestabas ‘soy generalista’, te bajaban el precio. Generalista profundo es volverte profundo en determinada materia, en determinado momento de tu vida, para entender lo que está pasando, no que te vayas a dedicar a eso para siempre».

Según el emprendedor, esta habilidad de unir conocimientos de ámbitos diferentes se potenció con la irrupción de la IA. «Antes el generalista estudiaba, profundizaba, hacía cursos sobre algo específico, porque no tenía acceso a algo que pudiera estar todo el tiempo empujando por él. Hoy, el conocimiento está a la mano de todo el mundo y lo que necesitás es saber cómo unir los patrones para sacar el mejor provecho. Tengo perfiles que han trabajado conmigo, desarrolladores con 20 años de experiencia, súper especialistas en algo, y les costó un montón sacarle jugo a la inteligencia artificial porque no ven fuera de su foco central», reflexionó el autor.

De artículo a libro

El origen de Patrones se remonta a dos años y medio atrás, cuando nació como un artículo. «No pensaba en un libro; escribí un artículo sobre el generalista en la época de la inteligencia artificial, cuando ChatGPT recién daba sus primeros pasos y buena parte del mercado todavía dudaba de su utilidad. Se llamaba ‘El arte de ser generalista’. Hasta que en un momento me pregunté: ¿qué es lo que realmente hace un generalista? ¿Cuál es mi superpoder? Ahí entendí que era el poder de detectar patrones, y el título terminó siendo ese», recordó.

Inspirado en el auge de la IA, Behrend tomó el concepto de generalista profundo y lo vinculó con la forma en que funcionan las plataformas basadas en esa tecnología. «Si lo ves por detrás, un modelo de inteligencia artificial es un modelo de patrones. Entonces, cuanto más te asemejés a la forma en que la IA puede componer esos patrones, más jugo le vas a poder sacar. En el libro trato de hablar de cómo funciona esta máquina de patrones, no de tecnología en un sentido estricto», aclaró.

El libro siguió evolucionando y lo que empezó como un texto para profesores de tecnología y su entorno más cercano se amplió a medida que Behrend contaba su premisa a más personas. «Me di cuenta de que el problema no era la tecnología; eso lo puede resolver cualquiera. Así que fui cambiando el léxico para que el libro le sirviera a cualquier persona que quiera saber un poco de todo», argumentó.

Para el autor, ser emprendedor es incluso la forma más pura del generalista profundo. «Es imposible ser emprendedor si no tenés ese perfil, porque hay que hacer de todo».