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El País El Empresario

Desde gestionar finanzas a crear juegos y hacer compras, cómo usan la IA quienes más saben de ella

Expertos uruguayos cuentan cómo utilizan la tecnología en su vida diaria, fuera del ámbito laboral, para automatizar tareas repetitivas, optimizar su tiempo y crear proyectos creativos con sus familias

Analía Pereira, periodista suplemento El Empresario
Analía Pereira
16/10/2026, 04:00
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Inteligencia artificial.
Cada vez más la inteligencia artificial se usa para tareas de la vida diaria.

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