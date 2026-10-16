Desde gestionar finanzas a crear juegos y hacer compras, cómo usan la IA quienes más saben de ella
Expertos uruguayos cuentan cómo utilizan la tecnología en su vida diaria, fuera del ámbito laboral, para automatizar tareas repetitivas, optimizar su tiempo y crear proyectos creativos con sus familias
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