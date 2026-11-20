From, la agencia de publicidad y creatividad independiente que forma parte de Grupo Punto, fue elegida como la «Mejor Agencia de Uruguay» en El Ojo de Iberoamérica, uno de los festivales de creatividad más importantes de la región. El reconocimiento fue otorgado durante la edición 2026 del evento, que se llevó a cabo en Buenos Aires entre el 11 y el 13 de noviembre.

Además de la distinción como agencia, el cofundador y chief creative officer (CCO) de From, Marcelo Waintraub, recibió el reconocimiento como «Mejor Creativo» del país.

En total, la agencia cosechó siete premios por sus trabajos para clientes como KFC, Júpiter, Cash y el Consejo Profesional de Agrimensura (CPA) de Buenos Aires. En concreto, obtuvo dos oros, dos platas y tres bronces. Entre estos reconocimientos sobresalen los de las categorías de Eficacia, que premian no solo la calidad de las ideas, sino también su capacidad para generar resultados concretos, indicó la empresa en un comunicado.

La idea más premiada fue «Carteles de aluminio», desarrollada para Júpiter y Publicartel, que obtuvo dos oros y un bronce. La campaña nació luego de ver cómo los carteles publicitarios vacíos en las rutas se parecen a enormes láminas de papel aluminio. A partir de esa similitud, ambas empresas llegaron a un acuerdo para colocar el logo de Júpiter en los espacios sin anunciantes de Publicartel, a cambio de una pequeña fracción de su costo habitual. «Así, una marca de papel aluminio pudo acceder a un soporte masivo que normalmente estaba fuera de su presupuesto, mientras que Publicartel encontró una nueva forma de aprovechar sus espacios disponibles», explicó From.

Marcelo Waintraub. El cofundador y director general creativo de From fue reconocido como «Mejor Creativo» del país. Gentileza: From

Por su parte, «Qué hermosura la Agrimensura», creada para el CPA de Buenos Aires, obtuvo dos platas. Su objetivo era despertar el interés de los jóvenes por una carrera con alta demanda laboral y buenas oportunidades de ingresos, para lo cual cuestiona la tendencia a elegir profesiones tradicionales cada vez más saturadas. Como resultado, las inscripciones a Agrimensura crecieron un 52% respecto al año anterior.

«Orgullo»

Bruno Petcho, director de Grupo Punto, valoró la distinción como «un orgullo» y «un impulso para seguir desarrollando ideas y estrategias que generen valor para nuestros clientes. Estar posicionados entre las principales agencias independientes de la región nos permite seguir creciendo no solo con clientes locales y empresas uruguayas, sino con marcas y organizaciones de América Latina, sobre todo de Argentina y México, donde ya estamos trabajando para clientes de diferentes categorías de consumo masivo».

Por su parte, Pablo Marqués, presidente del grupo, destacó el hecho de desarrollar desde Uruguay una agencia «capaz de competir y destacarse en distintos mercados de la región». «Es un logro que trasciende a From y representa también un motivo de orgullo para todo Grupo Punto», concluyó.