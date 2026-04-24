La uruguaya From ganó en uno de los principales premios de publicidad con una pieza que invita a estudiar Agrimensura

Con la responsabilidad de emitir el primer mensaje de una organización, y vender no un producto o un servicio, sino una carrera universitaria, la agencia From fue galardonada en The Clio Awards, uno de los mayores premios de la industria de la publicidad a nivel mundial.

La agencia ganó un Clio de Bronce con la pieza Psicólogos, parte de la campaña Qué hermosura la agrimensura, producida para el Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires, un organismo que necesitaba visibilizar la falta de estudiantes de esa especialidad en el país.

La problemática de que las nuevas generaciones no consideren tanto la Agrimensura como una carrera es compartida entre Argentina y otros países de la región, y hace que a menos estudiantes, haya menos profesionales en el oficio y menor desarrollo del sector.

Pero lo que el cliente vio como una debilidad, From lo visualizó como una oportunidad, explicó Marcelo Waintraub, cofundador y director general creativo de la agencia.

«Nos mostraron la pasión que tienen por su profesión y el puntapié inicial de nuestra idea fue que mientras en otras carreras hay miles de estudiantes, en esta, donde hay menos, se ven mayores oportunidades, porque hay mucho espacio para trabajar», comentó.

La pieza, que ganó el premio en la categoría Film Craft/ Copywriting —que premia la idea y redacción del guión—, se creó tras varias reuniones de la agencia con agrimensores, estudiantes de la carrera y recién graduados.

Mensaje relevante

Waintraub explicó que la experiencia de trabajar en esta pieza fue muy interesante para la agencia. Por un lado, porque el Consejo Profesional de Agrimensura no es un anunciante como las marcas con las que trabajan normalmente, que venden un producto. Además, era la primera vez que la organización emitía un mensaje. Un tercer punto era la importancia de lo que querían transmitir.

«Ellos no quieren vender un servicio, le quieren vender a jóvenes una profesión, una carrera, una vida, y nos tomamos eso con mucha responsabilidad, porque nos resulta muy importante», señaló.

La pieza también fue presentada en El Ojo de Iberoamérica en 2025, donde obtuvo siete premios; ganó Lápiz de Oro en octubre y, en The Clio Awards, fue una de las cuatro ideas galardonadas del mercado argentino.

Waintraub sostuvo que si bien ser reconocidos en festivales tan importantes son logros muy relevantes para la agencia, su motor es la satisfacción de los clientes por la creación de ideas que funcionan. Y eso se vio en este caso; el Consejo Profesional de Agrimensura no solo está agradecido por la campaña realizada, sino que está encaminado a seguir trabajando con la agencia por los resultados obtenidos.

Atraer jóvenes a la Agrimensura es un trabajo a largo plazo, pero tras el lanzamiento de la campaña, la carrera registró un incremento de 52% en las inscripciones y un 307% más de búsquedas en Google, resaltó el director.

Equipo de la agencia From.

Una producción para el exterior con acento local

From trabaja en mercados como Uruguay, Argentina y México, donde ha expandido sus operaciones. Si bien la pieza por la que la agencia de publicidad fue galardonada en esta ocasión fue para un cliente argentino, la misma se realizo en Uruguay. El equipo pensó la idea en Montevideo, trabajó de forma remota con el cliente en Buenos Aires y la pieza se produjo y filmó en Montevideo con actores uruguayos. Pardelión Films fue la productora y Alfonso Guerrero el director.