Farmashop apuesta al mercado de capitales y a negocios complementarios para escalar en Uruguay

Se incorporó a la cadena de farmacias en 2013, cuando se concretó su adquisición por parte de Linzor Capital Partners, fondo de inversión al que ya estaba vinculado desde sus inicios. Nació en Buenos Aires hace 51 años y es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Antes de Farmashop, trabajó en el sector de telecomunicaciones en Argentina, Puerto Rico y Panamá, y luego en Cine Hoyts, otra empresa del fondo. Está casado y tiene tres hijos. Entre sus pasatiempos destacan los deportes.

Farmashop se ha consolidado en el mercado uruguayo a través de una presencial comercial nacional y la diversificación de su negocio, tanto en las categorías que abarca como en nuevos formatos que complementan su propuesta. A lo largo de este camino, la compañía ha invertido US$ 150 millones en el país, destaca su CEO, Martín Sorrosal. Esa apuesta continúa: este año inauguró un centro logístico de última generación y acaba de anunciar su salida a la bolsa, un paso que, según el ejecutivo, puede convertirse en un “llamador” para que otras compañías ingresen al mercado de capitales local.

Al examinar el clima de negocios, señala que “Uruguay tiene un régimen de promoción de inversiones que es atractivo, pero no puede dar ventajas generando trabas a quien quiere invertir”. También marca su preocupación en materia de educación y seguridad.

-¿En qué momento se encuentra la empresa?

-La historia de Farmashop es lo que nos trajo hasta acá. La compañía fue fundada en 1998 por Daniel Devoto, tuvo un origen familiar y un gran crecimiento en tiendas. En 2013, cuando Linzor Capital Partners la adquirió, pasó a otra etapa, en la que ya estaba lista para dar un paso más en profesionalización y conversión a un formato de retail moderno, donde la farmacia abarca no solo salud, sino también cuidado personal, belleza y cosmética. En esta etapa, que ya lleva 13 años, se han invertido US$ 150 millones en el desarrollo de la red, la creación de un centro logístico y la infraestructura. Todo eso llevó a lo que Farmashop es hoy: una compañía madura y consolidada, que ha crecido mucho en su red, los sistemas y el equipo.

-El crecimiento se evidencia también en la expansión hacia otros formatos.

-Nuestro expertise es operar las tiendas y de lo que sabemos es de determinadas categorías. Eso nos impulsó a ver cómo potenciar la propuesta de Farmashop y dónde podemos encontrar otros lugares para seguir creciendo. Ahí surgieron varias iniciativas. Una que es complementaria en los locales es la atención farmacéutica especializada en ciertas patologías, como diabetes, oncología o fertilidad. También tenemos otros negocios como la pañalera y perfumería Bela; los salones de belleza Concepto OM, con los que tenemos nueve tiendas y abriremos otros dos antes de fin de año; y Botiga, que apunta a categorías como electrodomésticos, tecnología y hogar. Lo último que abrimos es Häven, un gran mercado de belleza que busca ofrecer experiencias. La primera tienda abrió en Punta Carretas Shopping y fue una apuesta muy grande. Esto nos ha permitido poder traer a Uruguay muchas marcas, incluso algunas que no llegaban al país.

Escala Actualmente, la empresa cuenta con una red comercial compuesta por más de 160 locales distribuidos en los 19 departamentos del país y un equipo de más de 2.600 colaboradores.

-La cadena anunció recientemente su salida a bolsa. ¿Qué implica para la empresa?

-Es un paso súper importante. Llevamos muchos años construyendo una compañía sólida e invirtiendo sostenidamente, lo que nos lleva a estar en un momento perfecto para dar este paso, porque se combinan factores atractivos para distintos tipos de inversores. Hoy tenemos una plataforma construida y las grandes inversiones que necesitaba la compañía para ser lo que es hoy ya se realizaron. Hablo del centro logístico de última generación y la inversión en tecnología, sistemas internos y procesos. A eso se suma la capacidad de generar resultados creciente y sólida, y los beneficios generados por haber invertido tanto. Es una etapa en la que pensamos establecer una política de dividendos sostenida en el tiempo, que también genere atractivo para inversores institucionales y minoristas. Esta es una compañía que (el inversor) conoce, presente en los 19 departamentos, que le da confianza y que, en la medida que siga creciendo, le permitirá capturar el dividendo y el aumento del valor de la acción.

-¿La salida de Farmashop puede animar a otras empresas a acercarse al mercado de capitales?

-Es claro que hay muy pocas compañías que cotizan. El gobierno ha dicho que quiere promoverlo y está buenísimo que lo haga. De hecho, en nuestro proceso recibimos muy buen apoyo del Banco Central, porque es algo nuevo para nosotros. Creo que Farmashop puede ser un caso que motive a otros. Tenemos fundamentos sólidos para que esta sea una muy buena experiencia de inversión para quienes ingresen y que motive (a salir a bolsa). En los días posteriores al lanzamiento, captamos interés de inversores minoristas y también de empresarios. Esto puede ser un llamador; hay espacio para que más empresas lo hagan. El proceso es demandante para las compañías, pero lo positivo es la transparencia de los resultados. Todo eso genera un contexto donde la compañía incorpora gobernanza y mecanismos de control que dan transparencia y mayor tranquilidad al inversor.

-¿Qué planes de crecimiento tiene la empresa?

-Farmashop está en todo el país, con lo cual buscamos oportunidades más selectivas, como nuevos centros comerciales y lugares donde no estamos, que hoy son menos. Entonces toman más fuerza los negocios complementarios, que crecen a doble dígito porque están en una etapa de crecimiento exponencial. También (apostamos a) nuestra plataforma omnicanal -web, app y teléfono-, que nos permite llegar con entregas a domicilio en una hora en las localidades donde estamos.

Martín Sorrosal, CEO de Farmashop.

Tenemos fundamentos sólidos para que esta sea una buena experiencia de inversión para quienes ingresen y que motive (a otras empresas a salir a la bolsa.

-¿En qué aspectos necesita avanzar el sector de farmacias para desarrollarse más?

-El sector debe actualizarse ante la evolución del mundo y hay desafíos. Uno muy relevante es avanzar hacia la receta electrónica universal. Nosotros como sector y el gobierno como regulador nos tenemos que aggiornar. Eso redundaría en una gran ventaja para las personas, porque permitiría elegir dónde comprar, ya sea en la farmacia de su mutualista o en una comunitaria. Si bien se han dado pasos acá, no se ha terminado de concretar. Esto también da un mecanismo de mayor control y transparencia al sistema general de salud.

-¿Cómo ve el clima de negocios en el país?

-Hay una combinación de pros y contras. Uruguay tiene un régimen de promoción de inversiones que es atractivo, pero no puede dar ventajas generando trabas a quien quiere invertir. Nos ha pasado de querer hacer determinado tipo de inversiones y los trámites son tan largos que te desestimulan. Nosotros tenemos una mirada de largo plazo y podemos, aunque no es lo ideal, esperar un año o dos. Más allá de que la compañía invierte porque busca rentabilidad y retorno de su inversión, también genera beneficios al acercarle una propuesta a mucha gente que quizá no la tiene o al crear empleo. Hay iniciativas para facilitar los procesos, que tienen que ser más simples.

-Más allá de los factores de negocios, ¿qué temas del país le preocupan?

-El envejecimiento de la población y las tendencias (demográficas) son un desafío para todo empresario. Hay que entender en el largo plazo cómo adaptarse y acompañar esos cambios. A nivel país, hay que ver cómo generar incentivos para que venga gente y se mueva la economía. Creo que educación, salud y seguridad son tres áreas donde hay desafíos por delante. La educación es central y la seguridad es un tema que realmente nos preocupa, no solo para los negocios, sino para la convivencia en general.