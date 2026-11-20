El hotel Atlantis Paradise Island Bahamas, un resort de lujo que posee cuatro torres en Nassau, la capital de la isla caribeña, modernizará este año el mobiliario de madera de 500 habitaciones. Para ello, importará los productos desde China, pero destinó US$ 3 millones a su colocación a una empresa local. Detrás de la titánica tarea está el uruguayo Andrés Gerner (40), gerente general de Performance Millwork and Finishes, una empresa de carpintería de terminación y a medida, especializada en mobiliario como cocinas, roperos, muebles de baño, molduras y persianas antihuracanes, entre otros.

La firma tiene solo siete años en el mercado pero registra un crecimiento sostenido. «Triplicamos la facturación en tres años», remarcó Gerner y aclaró que hoy su desafío es gestionar ese crecimiento. «Ahora estoy poniendo el freno para no chocarnos contra la pared», graficó.

El ejecutivo se incorporó a la empresa en 2021 como gerente de operaciones. Fue elegido desde Uruguay para impulsar el crecimiento de la compañía, que hasta ese momento realizaba trabajos para dos casas por año, recordó. «Hoy somos 50 personas: 40 carpinteros, cinco en management y cinco administrativos. El abanico de trabajos es amplio; hacemos unas 20 casas al año», apuntó.

La carpintería trabaja directamente con las constructoras y, según Gerner, los proyectos abarcan desde grandes mansiones hasta complejos hoteleros. «Tenemos un público de los millonarios más ricos del mundo», resumió.

Sus trabajos incluyen desde una cocina que cuesta entre US$ 50.000 y US$ 80.000 hasta proyectos para casas de lujo. «Una de las que terminamos el año pasado valía US$ 15 millones de construcción y el contrato de carpintería fue de US$ 2 millones. Y no hicimos todo porque se dividió entre varios (proveedores). También el año pasado cerramos dos casas con proyectos de US$ 1 millón cada una», comentó.

La empresa concluye este año con el megaproyecto de Atlantis, «uno de los más grandes que hay; son varias torres en un mismo predio», destacó el ejecutivo.

Paso a paso

Cuando Gerner llegó a Bahamas, cinco años atrás, la empresa no pasaba por un buen momento y tuvo que salir a buscar clientes. «No había trabajo. Comencé a salir a vender, a hacer llamadas, y cuando nos daban un trabajo, trataba de hacerlo perfecto. Estábamos en una crisis y casi no teníamos para pagar las cuentas», recordó.

El uruguayo planteó una estrategia: poner foco en la parte comercial del negocio, contactando a los constructores, reforzando la presencia en redes sociales y profesionalizando la gestión de entrega, sobretodo los plazos, relató.

Ese último punto fue la clave para crecer. «En carpintería, en general, (la entrega a tiempo) no sucede. Por eso insistía en ese detalle. Incluso, si veíamos que no podíamos hacerlo, prefería decir que no o pedir para hacerlo en varias etapas. Hacer las cosas bien fue la estrategia para que las constructoras confiaran en nosotros. Este año es el primero en el que ya no tengo que salir tanto a vender, sino que los clientes llegan por recomendación», enfatizó.

Andrés Gerner. Vive en Bahamas junto a su esposa y sus dos hijos.

Gerner es arquitecto, egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. En Uruguay tuvo una pequeña empresa de reformas, estuvo a cargo de la dirección de obra de edificios de hormigón armado, participó en la construcción de viviendas en Lomas de Solymar y se dedicó a reformas de apartamentos.

«Si bien lo de la madera viene de mis abuelos -que tenían una carpintería en Montevideo, Dinso S.A.-, la realidad es que tuve que aprender a ser carpintero. Leo para entender y ver cómo mejorar la gestión. Hoy recién puedo decir que sé lo que no sabía. Me encanta aprender y hablar con gente que sepa más», reflexionó. Además, en el día a día se apoya en Leandro Fossati, carpintero uruguayo que vive en Montevideo.

Gerner siempre había tenido el sueño de trabajar en el exterior, sobre todo porque su padre se desempeñó en arquitectura en Brasil durante cuatro años, algo que recuerda como «una marca importante» en su vida. La oportunidad llegó mientras estaba en las obras de Solymar. «Me llamaron de Advice, que tenía una propuesta para trabajar en la carpintería en Bahamas. Me reuní con ellos, vi el proyecto y acepté», contó.

Actualmente, vive en Nassau junto a su esposa venezolana y sus hijos gemelos. Cuenta que su barrio es de gente trabajadora y muy tranquilo, y que su rutina es de lunes a viernes, mientras que los sábados de mañana suele estar en la carpintería. «Trabajo unas 55 horas por semana y es algo casi normal. Luego mi vida termina en casa con mi familia».

Asimismo, logró afianzar un grupo de amigos uruguayos y argentinos con los comparte tiempo libre. «Una vez por semana juego al pádel con ellos. También acá se juega al fútbol como si estuviéramos en Uruguay. Es un lindo grupo con el que nos juntamos a hacer asados e ir a la playa. En este lugar existen pocos restaurantes y plazas; la actividad principal que hay para hacer en Bahamas gira en torno a ir a la playa, sobre todo los sábados por la tarde. Es más, hay muchos que tienen lanchas», detalló Gerner.

A pesar de la distancia, aseguró que mantiene un fuerte vínculo con Uruguay, ya que visita el país todos los años en diciembre y se queda por unas tres semanas.