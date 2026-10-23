De Aiguá a Berlín, el uruguayo que desarrolla tecnología en una empresa alemana de publicidad para retailers

Diego Pais es oriundo de Aiguá, ciudad de Maldonado en la que habitan cerca de 3.000 personas, pero desde hace varios años vive en Berlín, la capital de Alemania donde la población es mayor a la de todo Uruguay, 3,7 millones.

Es ingeniero en informática por la Universidad Católica del Uruguay y su carrera lo llevó a emigrar a ese destino en 2018 a trabajar como freelancer. En 2023 ingresó a Bonial, una empresa alemana que se encarga de hacer publicidad drive to store para retailers donde hoy es desarrollador de aplicaciones para iOS. La empresa cuenta con más de 14 millones de usuarios únicos mensuales en Alemania y trabaja con cerca de 1.500 distribuidores y marcas.

Su relación con el desarrollo de aplicaciones comenzó en 2010 como programador de aplicaciones para iPhone. En Uruguay formó parte de equipos de empresas como IBM e Inswitch, pero en 2012 decidió emprender un camino propio como freelancer para clientes internacionales en Estados Unidos, Israel y países de Europa, como Suiza.

El paso al exterior era algo que siempre tuvo en mente y se concretó a raíz de una invitación de un cliente suizo para ir a conocer su lugar de trabajo. Durante ese viaje visitó otros países como Alemania y España y ese interés de emigrar creció. Todo cerró cuando el cliente suizo le ofreció apoyo para seguir trabajando como freelancer para él, sin importar el país desde el que lo hiciera. Entonces, junto a su esposa, decidieron emigrar.

Investigó y descubrió que Alemania ofrecía una VISA con permiso para residencia de largo plazo para quienes trabajan de forma autónoma. Pero, para probar primero cómo se sentirían en el país, él y su esposa aplicaron a una VISA Work and Holiday que les permitió estar un año y medio sin hacer grandes trámites. El país les gustó y aplicó al permiso para freelancers.

Nuevo camino

Pais trabajó como ingeniero freelancer porque, según dijo, «Alemania está diseñado para que seas empleado». Desde alquilar una casa a contratar un seguro médico, todo se vuelve más fácil en relación de dependencia con una empresa, explicó, por eso decidió comenzar a buscar un trabajo de esa índole y fue contratado por Bonial, que se especializa en hacer catálogos digitales con las ofertas de supermercados y tiendas para atraer a clientes a comprar en sucursales.

La compañía forma parte de un grupo alemán de empresas relacionadas con medios de comunicación llamado Axel Springer. Y dentro de ella, los equipos especializados en tecnología se dividen por dominio dentro de la aplicación.

El uruguayo trabaja en el área de aplicaciones para iOS, con una app de shopping list que le permite a los usuarios ver las ofertas disponibles para sus listas de compras, que funciona en Alemania y Francia.

En total, la empresa emplea algo más de 400 personas, de los cuales cerca de 100 son ingenieros y corresponden al área de tecnología. En el equipo al que pertenece Pais, hay cuatro ingenieros en mobile, dos para desarrollos de Android y dos para iOS, otros cuatro que hacen backend, el team lead y una product owner, contó.

Asimismo, el equipo es muy variado en cuanto a las nacionalidades de sus integrantes,hay personas de Uruguay, India, Rusia, Alemania, Turquía, Serbia y Ucrania. Para lograr una comunicación exitosa, explicó que casi todo el tiempo se comunica en inglés. «La oficina es muy multicultural», graficó.

Dentro de los detalles que más valora de trabajar en esa compañía, el uruguayo destacó la modalidad de trabajo híbrida que le permite ir cuatro veces a la semana a la oficina y el resto hacer home office —cuandocomenzó a trabajar se exigía ir solo tres veces al mes—. Esta flexibilidad impactó en el equilibrio entre trabajo y vida personal. «Tuve un hijo el año pasado y fue normal en mi equipo aplicar la flexibilidad», indicó.

Según comentó, dentro de las costumbres que hacen a la cultura del trabajo en Alemania, una de las que más le llamó la atención es la confianza y la protección de la privacidad de las personas. «Se respeta mucho cuando alguiendice ‘estoy enfermo, no puedo ir a trabajar’. Te podés pedir días por enfermedad sin tener que explicar qué te pasa, o presentar un certificado. Eso me chocó cuando llegué porque venía acostumbrado a otra cosa. La privacidad en Alemania es algo súper importante», recordó.

En definitiva, País valoró sobre otros aspectos, cómo en Alemania se respeta el ritmo de trabajo, el descanso y el bienestar de los colaboradores.