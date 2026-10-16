Es uruguaya, lidera un fondo de US$ 10 millones destinado a Latinoamérica y quiere invertir en Uruguay

«En noviembre viajo a Uruguay para reunirme con emprendedores e inversores. Quedan US$ 3 millones para invertir y me encantaría poder concretar una en Uruguay». La uruguaya Karin Tenenboim, radicada en Buenos Aires, tiene un objetivo, invertir en el país este año. Tenenboim es socia de Practical VC, un fondo de inversión de Estados Unidos con foco en el mercado secundario, coliderado por Dave McClure - cofundador de 500 Startups-.

La uruguaya viene de dirigir otro fondo, Newtopia en Argentina hasta que en 2023 conoció a McClure y coincidieron en que en Latinoamérica, había una falta de fondos especializados en este tipo de operaciones. «Así fue que decidimos ser los primeros en hacerlo», recordó.

«En América Latina muchos fondos se concentran en las primeras etapas de las startups. Pero cuando una compañía crece, algunos de sus accionistas -fundadores, empleados o inversores- siguen teniendo una parte importante de su patrimonio atada a la empresa, sin una forma sencilla de convertirla en efectivo. Tienen capital como accionistas, pero no pueden obtener liquidez por ningún lado hasta que no se concrete la venta de la compañía o una eventual salida a bolsa», detalló la uruguaya.

Ese año reunieron US$ 100 millones en EE.UU., a través de cuatro fondos, de los cuales US$ 10 dirige Tenenboim y son exclusivos para países de América Latina. Según explicó, en 2025, en el mercado secundario estadounidense se transaccionaron US$ 100.000 millones en operaciones de capital de riesgo secundarias, señaló. «Y en América Latina, el interés creció rápido, cuando yo empecé hace tres años la gente no sabía lo que era. Hoy, todos los días me llama un vendedor».

Nota a Dave McClure, empresario e inversionista estadounidense, en el Hotel Montevideo Archivo El Pais

La inversora explicó que el fondo compra acciones de compañías ya consolidadas, por lo general con ingresos anuales superiores a US$ 50 millones y operaciones en más de un país. En la mayoría de los casos, las adquiere con un descuento de entre 5% y 30% frente a la última valuación de la empresa, aunque el porcentaje depende de muchas variables en cada operación.

El objetivo, explicó, es ofrecer liquidez a accionistas que quieren vender una parte de su participación, sin esperar una venta de la compañía o una salida a bolsa. «En concreto, se trata de darle oxígeno a los inversores que pueden ser los cofundadores de las startups, inversores ángeles que hayan apostado por la empresa, fondos de inversión o incluso empleados que posean acciones», definió.

De los US$ 10 millones, Tenenboim indicó que ya invirtieron cerca de US$ 7 millones en unas 10 compañías en la región. Al afinar la mirada sobre qué sectores buscan, aclaró que son «agnósticos». «Lo importante es que estén maduras, no importa la vertical de negocios en la que están, aunque la mayoría de las que observo están en el sector fintech. Como ejemplo, nuestra mayor inversión fue en Mottu, una compañía brasileña que ensambla motos para alquilar o vender a trabajadores de reparto y a otras personas que buscan desarrollar una actividad económica. La empresa también se está expandiendo en México», comentó.

Nuevo fondo en 2027

En promedio, el monto de inversión ronda US$ 1 millón, aunque aclaró que el fondo puede evaluar operaciones de US$ 300.000 o US$ 500.000 si la propuesta es interesante, y hasta el presente mostró rendimientos de un 40%. El actual fondo de inversión se terminará de ejecutar en unos seis meses, y visitará Uruguay en noviembre de este año con un plan concreto: invertir en su país de origen.

Además, Tenenboim adelantó que ya están trabajando para consolidar el próximo fondo que, aseguró, «será más importante». Para quienes quieran ser parte, el aporte mínimo es de US$ 100.000. Hoy, alrededor de un 60% de los inversores que participan en los fondos son de América Latina y el resto, de Estados Unidos.

La ejecutiva explicó que los fondos de Practical VC tienen una duración de cinco años y la expectativa es multiplicar el capital invertido entre tres y cinco veces.