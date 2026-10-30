De Montevideo a España: el uruguayo que lidera las ventas de un gigante tecnológico de Europa desde Madrid

El uruguayo Uri Tenzer (43) vive en Madrid y dedica su día a día a gestionar un equipo de ventas de soluciones de inteligencia artificial (IA) para empresas de entre 200 y 5.000 empleados en Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria y Suiza. Como gerente de ventas de Make, tecnológica checa (inicialmente llamada Integromat, hasta que fue adquirida por la alemana Celonis en 2020), cuenta con seis colaboradores en las oficinas que la compañía tiene en Madrid, donde trabajan unas 80 personas.

«Hoy soy gerente de ventas para Make en los territorios de Reino Unido, Irlanda y lo que es la DACH, que es Alemania, Austria y Suiza. En total, manejo una cartera de 200 clientes enterprise», contó desde Alcobendas, al noreste de Madrid, donde vive junto a su esposa uruguaya y sus dos hijos.

La compañía ofrece una solución «low code/no-code» que automatiza y gestiona la gobernanza de herramientas de IA. En concreto, permite a las empresas conectar plataformas como Gmail, Salesforce o Workday sin necesidad programar, también controlar a qué datos sensibles pueden acceder los modelos de IA y administrar los costos de los tokens utilizados en cada proceso, detalló el uruguayo.

Al mirar en retrospectiva, cuenta que su acercamiento al mundo tecnológico fue casi de casual, mientras desarrollaba su carrera de marketing en Uruguay.

De electricidad a «tech»

Tenzer nació y vivió muy cerca del ombú de Parque Batlle y estudió en el Liceo Francés, cuando estaba en 18 de Julio. A la hora de elegir una carrera, optó por Ingeniería Eléctrica en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, porque, según explicó, le gustaba construir y reparar «cosas con electrónica». Ya en segundo año complementó sus estudios con la tecnicatura en Marketing de Universidad ORT.

Esa elección fue la que lo acercó al mundo tecnológico. En 2006 ingresó a la tecnológica uruguaya Quanam, en el área de marketing. En 2008 pasó por una consultora donde trabajó en la preventa de soluciones tecnológicas, hasta que en setiembre de 2009 asumió su primer cargo comercial propiamente dicho en Greycon, una compañía inglesa con hub en Uruguay. Allí estuvo seis años vendiendo soluciones para la industria del papel, el film plástico y el metal en América Latina.

Uri Tenzer. El uruguayo vive en Madrid junto a su esposa y sus dos hijos.

En tanto, su camino internacional comenzó en enero de 2016, cuando se mudó a San Pablo junto a su esposa para trabajar en Quintiq, firma de Países Bajos. La apuesta, explicó, era probar un año y quedarse si la experiencia funcionaba. Le fue bien y se afincaron en Brasil.

Vivieron allí hasta que, en 2018, su esposa quedó embarazada y decidieron buscar otro destino donde criar a su familia. «Comenzamos a ver dónde la empresa tenía oficinas y encontramos Barcelona. Pedimos el traslado, aceptaron y nos mudamos ahí en abril de ese año», recordó.

El siguiente cambio llegó en 2020, cuando dejó la empresa para tomarse unos meses sabáticos. Ese mismo año hizo consultorías desde Barcelona para startups uruguayas. De hecho, hoy asesora a Horizon AI.

En 2022 le surgió la oportunidad de trabajar en la tecnológica Celonis, lo que le abrió la posibilidad de mudarse a Madrid.

Permaneció en la compañía hasta inicios de este año, cuando se incorporó a una firma francesa aunque no logró afianzarse allí. Por eso, cuando en agosto vio una vacante en Make para ingresar como responsable de ventas, no dudó en postularse. Lo seleccionaron y en setiembre comenzó en un cargo inicialmente transitorio.

«Negocié un período de prueba de varios meses en este cargo para demostrar que puedo gestionar equipos grandes, con vistas a asumir a inicios de 2027 la dirección de ventas para toda EMEA (Europa, Medio Oriente y África), lo que duplicaría el equipo y los mercados», proyectó.

Tenzer trabaja de forma flexible, desde su casa o en la oficina de Madrid, a 20 minutos de distancia. Su vida social gira en torno a un grupo de amigos argentinos y uruguayos que tienen hijos de edades similares a los suyos -de 7 y 8 años-, con quienes mantiene la tradición de «hacer un asado fin de semana por medio».